Sprint dirka: Vinales pometel s konkurenco, na zmagovalnem odru tudi M. Marquez in Martin

To je bila prava simultanka Mavericka Vinalesa, ki je še enkrat več potrdil odlično formo v Austinu. Čeprav so bili pogoji za dirkanje vse prej kot ugodni, je 29-letni Španec od samega začetka ohranjal visok ritem in prednost pred ostalimi dirkači, ki mu preprosto niso zmogli slediti.

"Najprej bi se zahvalil prekrasni publiki, ki nas je prišla spodbujat v lepem številu. Čestitke tudi ostalim dirkačem, ki so prikazali odlične vožnje. Trenutno se v svoji koži počutim fenomenalno in komaj čakam na jutrišnjo glavno dirko," je po novi sprinterski zmagi, še drugi zaporedni v letošnji sezoni, dejal sproščeni Vinales.