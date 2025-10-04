Sprint dirka vrhunec sobotnega dogajanja v Mandaliki

Sobotni motociklistični spored v Mandaliki dosega vrelišče s sprintersko dirko kraljevega razreda motoGP. Marco Bezzecchi (Aprilia) bo dirko in nedeljsko veliko nagrado začel z najboljšega startnega položaja. Italijanski motociklist je v kvalifikacijah na dirkališču Mandalika v Indoneziji dosegel najhitrejši čas, svetovni prvak za to sezono Španec Marc Marquez (Ducati) je bil šele deveti. Prenos sobotnega dogajanja Kanal A in VOYO.