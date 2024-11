Bagnaia v vodstvu, Martin in Bastianini obračunavata za drugo mesto

Sobotno dogajanje na dirkališču pri Barceloni se približuje vrhuncu. Vodilni v prvenstvu Jorge Martin ima 24 točk prednosti pred Francescom Bagnaio in če na sprintu zbere dve točki več od Italijana, bo že okronan za svetovnega prvaka. Toda Bagnaia je z zmago na kvalifikacijah Špancu dal vedeti, da se še ni predal in bo dal vse od sebe, da prepreči njegovo zmagoslavje. Martin v predmestju Barcelone do sedaj ni blestel, na kvalifikacijah je bil šele četrti. Ali lahko iz druge startne vrste pokonča upe Bagnaie na obranitev naslova bo jasno že kmalu, sprintersko dirko z začetkom ob 15.00 bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.