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Marquez še naprej v vodstvu, za njim Martin

Motegi, 03. 10. 2026 08.06 pred 9 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Marc Marquez

Osrednja sobotna preizkušnja podaljšanega dirkaškega vikenda v Motegiju je sprint dirka. VN Japonske sicer odpira podaljšano azijsko motociklistično turnejo. Prenos dogajanja na Kanalu A in VOYO.

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Na tleh tudi Acosta

Alex Marquez je poskrbel za uvodni pretres, saj se sklatil nekaj dirkačev v prvem ovinku. Tudi Pedra Acosto.

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MotoGP - VN Japonske
MotoGP - VN Japonske
FOTO: VOYO

Šestnajsti podaljšani motociklistični vikend. Do konca sezone razreda motoGP je še sedem dirk. Boj za laskavi naslov se je razplamtel. Vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Jorge Martin je pred dirkaškim koncem tedna v Motegiju ostal optimističen, a hkrati priznal, da mora storiti še korak naprej, če želi ostati v boju za naslov prvaka do samega konca sezone. 

Da misli resno je dokazal že v kvalifikacijah, ki jih je dobil pred velikim konkurentom Marcom Marquezom. Martin je namreč osvojil najboljši startni položaj na VN Japonske. Pedro Acosta (KTM) je dosegel tretji čas in tako dopolnil povsem špansko prvo štartno vrsto.

Martin je drugič zapored osvojil najboljši startni položaj, potem ko je bil najhitrejši že v kvalifikacijah v Avstriji pred dvema tednoma. Na tisti dirki je nato končal na drugem mestu za Acosto. Martin, ki ima v prvenstvu 12 točk prednosti pred Marquezom, je na stezi v Motegiju postavil rekord kroga s časom 1:42,371. Branilec naslova Marquez je za njim zaostal za 0,110 sekunde, Acosta pa 0,122.

Razpored dirkaškega vikenda za VN Japonske.
Razpored dirkaškega vikenda za VN Japonske.
FOTO: 24ur.com
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motogp vn japonske motegi

Martin z rekordom steze do 'pola', Marquez tik za njim

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