Marquez še naprej v vodstvu, za njim Martin

Šestnajsti podaljšani motociklistični vikend. Do konca sezone razreda motoGP je še sedem dirk. Boj za laskavi naslov se je razplamtel. Vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Jorge Martin je pred dirkaškim koncem tedna v Motegiju ostal optimističen, a hkrati priznal, da mora storiti še korak naprej, če želi ostati v boju za naslov prvaka do samega konca sezone.

Da misli resno je dokazal že v kvalifikacijah, ki jih je dobil pred velikim konkurentom Marcom Marquezom. Martin je namreč osvojil najboljši startni položaj na VN Japonske. Pedro Acosta (KTM) je dosegel tretji čas in tako dopolnil povsem špansko prvo štartno vrsto.

Martin je drugič zapored osvojil najboljši startni položaj, potem ko je bil najhitrejši že v kvalifikacijah v Avstriji pred dvema tednoma. Na tisti dirki je nato končal na drugem mestu za Acosto. Martin, ki ima v prvenstvu 12 točk prednosti pred Marquezom, je na stezi v Motegiju postavil rekord kroga s časom 1:42,371. Branilec naslova Marquez je za njim zaostal za 0,110 sekunde, Acosta pa 0,122.