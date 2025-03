Marquez na sprintu slavil pred bratom Alexom in Bagnaio

Španski dirkač Marc Marquez je odlično odprl novo sezono motociklističnega prvenstva. Po zmagi na kvalifikacijah je konkurenco znova prepričljivo ugnal tudi na sprinterski dirki, vodil je od starta do cilja. Na drugem mestu je končal njegov mlajši brat Alex Marquez in dopolnil družinsko veselje, na stopničke pa je stopil še Francesco Bagnaia.

MotoGP - VN Tajske FOTO: VOYO icon-expand

Marcu Marquezu je z najboljšega startnega položaja uspel dober start in v prvi ovinek je povedel pred svojim bratom Alexom in moštvenim kolegom Francescom Bagnaio. Že po prvem krogu si je pridirkal nekaj malega prednosti in se odlepil ducatijema za njim.

Svojo krstno sprintersko dirko pa je izvrstno začel tudi novinec Ai Ogura, petouvrščeni na kvalifikacijah se je prebil na četrto mesto za Bagnaio in v prvi polovici dirke pogumno držal stik z aktualnim svetovnim podprvakom, ki ni zmogel slediti Alexu Marquezu.

Medtem ko sta brata Marquez dirkala svojo dirko, se je ogorčen boj odvijal nekoliko bolj v ozadju, za osmo mesto sta se udarila moštvena kolega pri KTM-u Pedro Acosta in Brad Binder, osmo mesto si je z drznim prehitevanjem prislužil Acosta.

Marc in Alex Marquez sta drvela novim sprinterskim stopničkam naproti, Bagnaia pa se je v zadnjih krogih vendarle uspel otresti Ogure in dirko sklenil na najnižji stopnički.

"Bila je popolna sobota. Na motociklu se počutim odlično in dirkam zelo konstantno. Ko sem videl, da sem si že pripeljal nekaj prednosti, sem jo skušal le še ohranjati. Zelo sem vesel, da sem tako začel svojo pot z ekipo Ducati Lenovo. Jutri bo najpomembnejši dan, toda skupaj smo že dosegeli 'pole position' in to sprintersko zmago. Tudi na nedeljski dirki moramo biti vsaj na stopničkah, toda če se bomo lahko, se bomo borili tudi za zmago," je po sprinterskem slavju pogled proti nedeljski dirki že usmeril 32-letnik.

"Presrečen sem, saj je to danes bil naš najvišji cilj. Vse je odvisno od starta in prvega kroga, Marc pa je oboje izpeljal odlično in rekel sem si, da bom raje ostal za njim in dirko mirno pripeljal do konca. Moram nekoliko preučiti njegove linije, da bom lahko jutri bolje pripravljen, toda Marca bo težko premagati," se je novih sprinterskih stopničk razveselil Alex Marquez.

"Odlično je znova stati na stopničkah, sploh glede na včerajšnji dan in predstavo na testiranjih. Toda še moramo delati na motociklu, imam namreč težave pri vstopu v ovinek, tako kot sem jih imel na sprinterskih dirkah lani. A to je šele prva dirka, tako da sem zadovoljen. Poskušal sem sicer iztisniti več, toda ko sem videl, da je preveč tvegano, sem nekoliko popustil, tretje mesto je vedno lep rezultat," pa je po sprintu dejal Italijan.

Četrtemu Oguri je sledil Franco Morbidelli, Acosta je po prehitevanju Fabia Quartararoja prišel na sedmo mesto, osmo je vpisal Binder, prvo točko v karieri na sprinterskih dirkah pa je z devetim mestom osvojil Joan Mir, kar kaže na to, da se Honda vendarle nekoliko pobira. V deseterico se je uvrstil še Johann Zarco, vendar je ostal izven mest, ki prinašajo točke.