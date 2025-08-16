Marc Marquez po sprintu prvič v Avstriji stopil na najvišjo stopničko

Španski motociklistični dirkač Marc Marquez je v avstrijskem Spielbergu na sprinterski dirki vnovič opravil s konkurenco. Dolgo časa je dirkal za svojim mlajšim bratom Alexom Marquezom, pet krogov pred koncev pa je izkoristil njegovo napako in se odpeljal že 12. letošnji sprinterski zmagi naproti. Stopničke je s tretjim mestom dopolnil Pedro Acosta. Sprint za veliko nagrado Avstrije pa bo čim prej skušal pozabiti Francesco Bagnaia, ki je po številnih težavah odstopil in dirko sklenil v garaži.

Sprint je najbolje začel Alex Marquez, ki je povedel v prvi ovinek pred bratom Marcom Marquezom. Vse prej kot sanjsko pa se je dirka začela za Francesca Bagnaio, motocikel mu je zaneslo v stran in padel je daleč v ozadje.

Tretje mesto je nekaj časa držal zmagovalec kvalifikacij Marco Bezzecchi, vendar ga je že hitro izgubil proti Pedru Acosti.

V ospredju nato dlje časa ni prišlo do sprememb. Brata Marquez sta prednost pred tretjim Acosto povečala na skoraj dve sekundi. Bagnaiu pa še naprej ni šlo nič po načrtih. Po veliki napaki na startu, ko je zdrsnil na 14. mesto, je imel po dobri polovici dirke nove težave in dirko je zaključil v garaži.

Marc je medtem ves čas dihal za ovratnik mlajšemu bratu. Pet krogov pred koncem se ga je odločil napasti, prehitevanje pa tudi uspešno izvedel. Do ciljne črte ga Alex ni več mogel ujeti in osemkratni svetovni prvak si je pripeljal že 12. sprintersko zmago letos.

Prvi trije na sprinterski dirki za VN Avstrije FOTO: MotoGP icon-expand

Stopničke je dopolnil Acosta, Bezzecchi ga vse do cilja ni dohitel in zmagovalec kvalifikacij se je moral sprijazniti s četrtim mestom.

"Napaka v kvalifikacijah mi je nekoliko otežila sprint. Bil sem zelo osredotočen na start in uspelo mi je prebiti se na drugo mesto. Hitro sem ugotovil, da ni tako enostavno slediti Alexu. Odločil sem se nekoliko počakati in ko se je oprijem pnevmatik nekoliko poslabšal, sem napadel," je svojo strategijo opisal kralj sprintov.

"Presrečen sem, danes sem imel jasno tarčo - da dobro začnem in nato dirkam na polno. Bila je dobra dirka, videl sem, da je Marc ves čas tik za mano, vedel sem, da je hitrejši od mene. Naredil sem napako v ovinku 2b in potem me je prehitel. Toda konec koncev smo zraven, smo na visokem nivoju in zelo sem vesel, da sem se takole vrnil po poletnem premoru." Alex Marquez drugemu mestu ne gleda v zobe.

"To mi ogromno pomeni. Na Red Bull Ringu nisem bil na stopničkah vse od leta 2023. Mogoče sem teh stopničk bolj vesel kot zmage. Z ekipo smo naredili odličen načrt. Že na zadnjih nekaj velikih nagradah dobro delamo, moramo nadaljevati v tem stilu," se je stopničk na domačem dirkališču za KTM razveselil Acosta.

Peto mesto je zasedel Brad Binder, šesto Fermin Aldeguer, sedmi je bil Enea Bastianini. Točke sta osvojila še Fabio Di Giannantonio in Johann Zarco, za las pa je brez njih ostal Jorge Martin.

V nedeljo dirkače čaka še osrednja dirka, na njej bo vtis s sprinta skušal popraviti predvsem Bagnaia. Italijan je v Spielbergu slavil na zadnjih treh dirkah, ali bo svoj niz uspel nadaljevati, bo jasno že jutri. Pridružite se nam na Kanalu A in VOYO od 13.15 dalje.