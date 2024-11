Martin po zmagi na sprintu in padcu Bagnaie še bližje naslovu prvaka

Predzadnji dirkaški vikend sezone nam je že prinesel novo veliko dejanje obračuna za naslov prvaka med vodilnim v skupnem seštevku Jorgejem Martinom in branilcem naslova Francescom Bagnaio. Martin je namreč na sprinterski dirki slavil zmago, med tem ko je Italijan z drugega mesta zdrsnil na tla in ostal brez točk. Špančevo vodstvo v skupnem seštevku sedaj znaša 29 točk in bo imel že na nedeljski dirki prvo zaključno žogico za skupno zmago. Na stopničke sta poleg Martina stopila še Marc Marquez in Enea Bastianini.

MotoGP – VN Malezije FOTO: VOYO icon-expand

Jorgeju Martinu je iz drugega startnega položaja uspel odličen start in v prvem ovinku si je izboril vodstvo pred Francescom Bagnaio. Izjemno je startal tudi Marc Marquez, ki je iz petega startnega položaja prišel na tretje mesto. Vodilna trojica si je hitro pridirkala nekaj metrov prednosti pred zasledovalno skupino z Eneo Bastianinijem in Alexom Marquezom na čelu.

V tretjem krogu dirke pa je prišlo do pomembnega preobrata v boju za naslov prvaka. Ko se je že zdelo, da Bagnaia v ozadju pripravlja napad na vodstvo Martina, je Italijan storil napako in zdrsnil na tla.

Na robu padca je bil tudi Marquez za njim, vendar se je ta uspel obdržati na motociklu, je pa zato izgubil stik z rojakom. Iz ozadja mu je približeval Bastianini, ki je medtem prednost pred Alexom Marquezom povečal na dobri dve sekundi. Sicer je starejši od bratov Marquez v zadnjih krogih bil vse bližje Martinu, vendar se mu ni uspel dovolj približati, da bi ogrozil njegovo zmagoslavje. Vodilni v svetovnem prvenstvu je tako slavil šesto sprintersko zmago letos in svoje vodstvo v skupnem seštevku povečal za 12 točk. Osemkratni svetovni prvak se je tako zadovoljil z drugim mestom, zmagovalni oder pa je dopolnil Bastianini.

Kot četrti je ciljno črto prečkal mlajši od bratov Marquez, peti je bil Fabio Quartararo. Šesto mesto je osvojil Franco Morbidelli, točke pa so z uvrstitvijo v najboljšo deveterico zabeležili še dirkači KTM-a Brad Binder, Jack Miller in Pedro Acosta.

Martin lahko naslov osvoji že v nedeljo Do konca sezone je na dveh sprinterskih in dveh klasičnih dirkah na voljo še 62 točk, sobotna preizkušnja je namreč vredna 12, nedeljska pa 25 točk. V primeru, da bi Martin po nedeljski dirki svojo prednost povišal na več kot 38 točk, bi Španec že to nedeljo postal svetovni prvak. Prednost 29 točk torej pomeni, da mora na glavni dirki Martin osvojiti osem točk več kot branilec naslova Bagnaia.

Petkovi treningi in kvalifikacije pripadle Bagnaii Dirkaški konec tedna v Maleziji je najbolje začel Bagnaia, ki je najboljši čas postavil tako na dopoldanskem kot tudi popoldanskem treningu. Nekoliko manj prepričljivo je dirkanje v Sepangu začel vodilni v svetovnem prvenstvuMartin. Na prvem treningu je postavil šesti čas, na drugem pa je precej popravil vtis. Italijanu se je približal na zgolj pet stotink sekunde in prvo mesto Bagnaie bi verjetno ogrozil še resneje, če ne bi predčasno končal v pesku, tako pa je vknjižil drugi čas.

Bagnaia je tudi v soboto nadaljeval odlično, najprej je s konkurenco opravil na zadnjem treningu, nato pa prišel še do zmage v kvalifikacijah in bo tako imel najboljše startno izhodišče za današnjo sprintersko dirko. Tudi tokrat se mu je izmed vseh dirkačev najbolj približal prav Martin, vendar je tudi on za aktualnim svetovnim prvakom zaostal za več kot dve desetinki sekunde. S tretjim startnim položajem pa je presenetil Alex Marquez, sicer lanski zmagovalec sprinterske dirke za VN Malezije.

20. dirka sezone bo, vendar ne v Valencii Pred končnico sezone je sicer še nekaj negotovosti. Zadnja dirka bi se morala odviti 17. novembra v Valencii, a je vodstvo tekmovanja v petek popoldne sporočilo, da zaradi hudih poplav, ki so prizadele to območje, tam dirke ne bo. Kljub temu pa dirkaški vikend v Maleziji še ne bo zadnji, dodatne informacije o terminu in prizorišču sklepne preizkušnje še sledijo.

Samo dirkališče Ricardo Tormo sicer ni poškodovano, so pa narasle vode poškodovale spremljevalne objekte in dovozne ceste na dirkališče. K prestavitvi dirke na drugo dirkališče so pozvali tudi dirkači sami, saj bi imeli zadržke tekmovati v času, ko potekajo reševalne akcije po naravni nesreči, ki je zahtevala že več kot 150 žrtev. Dirkanju v osrčju hudo opustošenega območja so med drugimi nasprotovali oba kandidata za naslov Martin in Bagnaia ter brata Alex in Marc Marquez.