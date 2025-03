Marc in Alex Marquez znova odpihnila konkurenco, Bagnaia tretji

Medtem ko sta brata Marquez bežala tretjeuvrščenemu Bagnaii, smo v ozadju spremljali zanimive boje. Za četrto mesto so se udarili Francoza Quartararo in Zarco ter mladi Španec Pedro Acosta. Najbolje se je odrezal prav naizkušenejši Zarco, Quartararo in Acosta pa sta zdrsnila na rep deseterice.

Videli smo tudi nekaj trkov, po stiku s Francom Morbidellijem je s steze zdrsnil Brad Binder, zadela pa sta tudi novinec Fermin Aldeguer in Miguel Oliveira.

V samem ospredju pa do konca dirke ni prišlo do sprememb. Alex je sicer Marcu dolgo dihal za ovratnik, vendar z napadom ni uspel poskusiti, Bagnaia pa je sprint mirno pripeljal do konca in ciljno črto prečkal kot tretji.