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Marquez izkoristil napako Martina sredi dirke in vodstva ni več izpustil iz rok

Džakarta, 10. 10. 2026 09.16 pred 7 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.J. Š.Z.
VN Indonezije

Vrhunec sobotnega motociklističnega spektakla v Džakarti. Do konca sezone je le še nekaj dirk, zato je vsaka ključna v boju za naslov prvaka v razredu MotoGP. Sprint dirka je nova velika priložnost za spremembo na vrhu, kjer vodi Španec Jorge Martin, ki ima v skupnem seštevku prvenstva le dve točki prednosti pred aktualnim prvakom Marcom Marquezom. Prenos Kanal A in VOYO.

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arc Marquez je zmagovalec sprint dirke v Indoneziji!!

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09.16

Fernandez s sarkastičnim aplavzom pospremil incident z Bezzecchijem

Že v prvem krogu je Marco Bezzecchi storil napako in s seboj odnesel vodilnega Raula Fernandeza. Španec je potezo Italijana pospremil s sarkastičnim ploskanjem.

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Napaka Martinа, Marc Marquez prevzel vodstvo!

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MotoGP - VN Indonezije
MotoGP - VN Indonezije
FOTO: VOYO

Španski motociklist Raul Fernandez je v kvalifikacijah velike nagrade Indonezije v Mandaliki zasenčil vse favorite na poti do v karieri prvega najboljšega startnega položaja v razredu motoGP. Osrednja tekmeca za naslov svetovnega prvaka Španca Marc Marquez in Jorge Martin bosta tako sprintersko kot osrednjo dirko začela iz druge vrste. 

Preberi še Raul Fernandez do premiernega pola v karieri v 'kraljevem'

Fernandez, član ekipe Trackhouse Racing, je bil v kvalifikacijah na dirkališču Mandalika International Circuit v suhem in sončnem vremenu najhitrejši s časom kroga 1:28,852. Petindvajsetletni dirkač je bil najhitrejši že na petkovem treningu, kjer je postavil tudi rekord kroga.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: AP

V prvi startni vrsti se mu bosta pridružila Italijana Marco Bezzecchi (Aprilia) in Fabio Di Giannantonio (Ducati). Sedemkratni in trenutni svetovni prvak v razredu motoGP Marquez (Ducati Lenovo) je dosegel četrti čas, za Fernandezom je zaostal za 0,266 sekunde. Peti čas je dosegel Marquezov rojak Martin (Aprilia), ki trenutno vodi v skupnem seštevku prvenstva. 

Razpored dirk za VN Indonezije 2026
Razpored dirk za VN Indonezije 2026
FOTO: 24ur.com
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motogp vn indonezije sprint

Raul Fernandez do premiernega pola v karieri v 'kraljevem'

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KOMENTARJI2

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Samo navijač
10. 10. 2026 09.23
Ahaha bravo, bravo Genijalno. Kdo vodi kdo ???
Odgovori
0 0
motorist_mb
10. 10. 2026 09.21
MM 💪👏 Aprilije 😂
Odgovori
+1
1 0
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