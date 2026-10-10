Marquez izkoristil napako Martina sredi dirke in vodstva ni več izpustil iz rok

Španski motociklist Raul Fernandez je v kvalifikacijah velike nagrade Indonezije v Mandaliki zasenčil vse favorite na poti do v karieri prvega najboljšega startnega položaja v razredu motoGP. Osrednja tekmeca za naslov svetovnega prvaka Španca Marc Marquez in Jorge Martin bosta tako sprintersko kot osrednjo dirko začela iz druge vrste.
Fernandez, član ekipe Trackhouse Racing, je bil v kvalifikacijah na dirkališču Mandalika International Circuit v suhem in sončnem vremenu najhitrejši s časom kroga 1:28,852. Petindvajsetletni dirkač je bil najhitrejši že na petkovem treningu, kjer je postavil tudi rekord kroga.
V prvi startni vrsti se mu bosta pridružila Italijana Marco Bezzecchi (Aprilia) in Fabio Di Giannantonio (Ducati). Sedemkratni in trenutni svetovni prvak v razredu motoGP Marquez (Ducati Lenovo) je dosegel četrti čas, za Fernandezom je zaostal za 0,266 sekunde. Peti čas je dosegel Marquezov rojak Martin (Aprilia), ki trenutno vodi v skupnem seštevku prvenstva.
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