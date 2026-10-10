Marquez izkoristil napako Martina sredi dirke in vodstva ni več izpustil iz rok

Vrhunec sobotnega motociklističnega spektakla v Džakarti. Do konca sezone je le še nekaj dirk, zato je vsaka ključna v boju za naslov prvaka v razredu MotoGP. Sprint dirka je nova velika priložnost za spremembo na vrhu, kjer vodi Španec Jorge Martin, ki ima v skupnem seštevku prvenstva le dve točki prednosti pred aktualnim prvakom Marcom Marquezom. Prenos Kanal A in VOYO.