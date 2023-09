Sprinterska dirka v Misanu: Jorge Martin od starta do cilja pred vsemi

Pred nedeljsko osrednjo motociklistično dirko v Misanu, ko bo šlo za VN San Marina, so imeli dirkači kraljevega razreda motoGP na jedilniku sprintersko dirko, ki je "štela" le trinajst krogov. Že v kvalifikacijah je blestel Španec Jorge Martin, ki je tudi na skrajšani dirki pometel s konkurenco in prišel do prepričljive zmage. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Italijana Marco Bezzecchi, ki je osvojil drugo mesto, ter aktualni šampion Francesco Pecco Bagnaia s tretjim. V nedeljo ob 14. uri glavna dirka VN San Marina.

Spomnimo, Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je bil najhitrejši v kvalifikacijah razreda motoGP za veliko nagrado San Marina v Misanu in si priboril najboljše startno mesto na sprinterski dirki, ki je štela le trinajst krogov. V prvi vrsti sta mu na današnjem sprintu in nedeljski klasični dirki družbo delala še Italijana Marco Bezzecchi (Ducati VR46) in poškodovani Francesco Bagnaia (Ducati). Martin je bil daleč najhitrejši. Bezzecchija je po rekordu steze ugnal za slabe štiri desetinke sekunde, še nekaj stotink več je zaostal Bagnaia, ki dirka načet po grdem padcu pretekli konec tedna v Barceloni. Sedemkratni svetovni prvak Marc Marquez (Honda) je dosegel deveti čas, presenetil pa je Španec Dani Pedrosa (Red Bull), ki je s posebnim povabilom organizatorja kvalifikacije končal na petem mestu. Sprinterska dirka je bila le podaljšek kvalifikacij. Francesco Bagnaia ima zdaj v SP 267 točk, Jorge Martin je z zmago in novimi 12 točkami zaostanek nekoliko zmanjšal, po novem je pri 222 točkah, Marco Bezzecchi pa je pri 198. Vroči Jorge Martin je že v prvem ovinku zapeljal na čelo karavane in uspešno odbijal napade v prvem krogu , v naslednjih pa si je že privozil občutnejšo prednost. na drugem mestu se je ves čas vozil Marco Bezzecchi, tretjega je držal "načeti" in še ne povsem rehabilitirani Francesco Pecco Bagnaia, ki je dovoljenje za nastop dobil le dan pred začetkom podaljšanega vikenda v Misanu. Zanimivo, da se je na četrtega že kmalu po startu zavihtel veteran Dani Pedrosa, ki pri KTM-u opravlja vlogo testnega voznika nastop na dirki pa je dobil po povabilu organizatorja. Na petem mestu se je trdno držal Južnoafričan Brad Binder. Zaključek sprinterske dirke ni prinesel sprememb in Martin je suvereno prišel do nove zmage, družbo na stopničkah pa sta mu delala Bezzecchi in Bagnaia. "Glede na moje težave, je to tretje mesto enako zmagi. Čestitke Jorgeju za zasluženo zmago. Upam, na podoben izkupiček tudi v nedeljo," je dejal aktualni šampion in vodilni v prvenstvu Bagnaia. "Najboljši startni položaj mi je olajšal delo. Hvala ekipi za odlično delo vse te dni. Ta zmaga je krona naših naporov tu v Misanu. V nedeljo pričakujem bolj zahtevno delo," je povedal zmagovalec sprinterske dirke Jorge Martin.