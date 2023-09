'Vroči' Martin prvi junak v Motegiju, Španec gladko dobil sprintersko dirko

Vrhunec sobotnega programa v Motegiju je bila sprinterska dirka razreda motoGP. Prvo vrsto so si z najboljšimi časi kvalifikacij zagotovili Španec Jorge Martin, ki je tudi zrušil rekord steze Jorgeja Lorenza, Italijan Francesco Bagnaia, tudi vodilni v prvenstvu ter Avstralec Jack Miller. Tudi na dirki je bil razplet podoben. Martin je bil daleč pred vsemi in je zasluženo dobil dirko, družbo na stopničkah pa sta mu delala Južnoafričan Brad Binder in Francesco Bagnaia.

icon-link MotoGP – VN Japonske Jorge Martin je zmagovalec kvalifikacij velike nagrade Japonske v Motegiju. Voznik ducatija, drugi v seštevku svetovnega prvenstva, je ob tem, da si je zagotovil najboljši štartni položaj, postavil še rekord proge, izboljšal je namreč petkov dosežek Brada Binderja s treninga. Pred tem je imel sedem let rekord Španec Jorge Lorenzo. Martin je prejšnji teden v Indiji dobil sprintersko preizkušnjo, na glavni dirki pa osvojil drugo mesto in v skupnem seštevku po padcu Bagnaie sedem dirk pred koncem zmanjšal zaostanek za njim na vsega 13 točk. Drugo mesto je v kvalifikacijah razreda motoGP zasedel vodilni v skupnem seštevku, Italijan Francesco Bagnaia, tretje pa lanski zmagovalec VN Japonske Jack Miller. Tudi na sprinterski dirki, ki vsebuje le dvanajst krogov, je karavano v prvem ovinku s prvega mesta popeljal Martin, na drugem mestu je bil Miller, na tretjem pa Binder. Aktualni šampion in vodilni v prvenstvu Bagnaia je bil sprva bolj zadržan in držal četrto mesto. V nadaljevanju kratke dirke je Martin povsem kontroliral situacijo na stezi in se v svojem tempu peljal proti novi zmagi, ki ni bila v nobenem trenutku ogrožena. Drugo mesto je pripadlo Binderju, tretje pa Bagnaii. "To je moj maksimum tu v Motegiju. Moramo biti zadovoljni in moramo ohraniti trezno glavo. Tretje mesto je okej, a v nedeljo bo nova priložnost. Upam, da bom lahko sledil Jorgeju Martinu," je bil neposreden "bronasti" na sprinterski dirki Francesco Pecco Bagnaia. "Lepo se je vrniti na zmagovalni oder. Imel sem ves čas dober občutek, steza v Motegiju mi ustreza in upam na podoben razplet tudi na glavni dirki na Japonskem," je bil presrečen Binder. "Kaj reči? Fantastično delo smo opravili. Hvala ekipi. icon-expand Spored dogajanja na VN Japonske 2023 FOTO: 24ur.com