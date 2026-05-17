Po srhljivem trku Marquez 'le' z zlomom vretenca in ključnice

Dirkači so se po koncu nedeljske dirke v Kataloniji strinjali, da tokrat njihov rezultat ni tisto, kar bi bilo najpomembnejše. Preizkušnja je namreč prinesla dve srhljivi nesreči, po katerih je bila dirka prekinjena z rdečo zastavo.

Največ skrbi je v paddocku povzročil grd padec Alexa Marqueza , ki je po tehničnih težavah Pedra Acoste z veliko hitrostjo priletel v rojaka, nato pa nevarno priletel na zelenico ob startno-ciljni ravnini.

Dirka je bila dolgo prekinjena, po drugem startu pa je sledil nov šok. V padec so se zapletli Luca Marini , Francesco Bagnaia in Johann Zarco , pri čemer jo je najhuje skupil prav slednji.

Tako Marqueza kot Zarcoja so odpeljali v bližnjo bolnišnico na nadaljnje preiskave. Kot so sporočili iz moštva Španca, je Alex Marquez staknil marginalni zlom vratnega vretenca C7, utrpel pa tudi zlomljeno ključnico. Lanski podprvak bo še v nedeljo prestal operacijo.

Po dveh hudih nesrečah so bili povsem pretreseni tudi ostali dirkači.

"Seveda smo tukaj, da ponudimo spektakel in je bilo pomembno, da smo dirkali, saj je to naša dolžnost, toda največji uspeh dneva je to, da je z vsemi dirkači vse v redu. Danes smo imeli precej sreče, da se je vse dobro izšlo. Da, res je, da sem zmagal in odpeljal odlično dirko, toda zdravje je vedno na prvem mestu, vsi smo le ljudje," je dejal zmagovalec Fabio Di Giannantonio.

"Moje misli so pri Alexu in Johannu, ki sta jo danes najslabše odnesla. Čakam na informacije, kako je z njima, zato o dirki ne želim govoriti," je pred našim mikrofonom dejal Acosta in izrazil nestrinjanje z odločitvijo vodstva dirke, da so po dveh incidentih sklenili dirko izpeljati do konca in izvesti še tretji start.

"Bilo je težko še tretjič zapeljati na start, saj v tistem trenutku razmišljaš le o nedavnih nesrečah. Za nobenega dirkača to ni prijetno, toda ko je v nesrečo vpleten tvoj moštveni kolega in v svoji garaži čutiš neprijetno vzdušje, je to še precej težje prenesti. A konec koncev smo poklicni dirkači in vodstvo dirke se je odločilo z dirko nadaljevati, saj je bilo to varno. Upam, da so vsi vpleteni dirkači v dobrem stanju," pa je dejal moštveni kolega Alexa Marqueza Fermin Aldeguer, ki je sicer prvič letos stopil na stopničke.