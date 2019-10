Podaljšal sodelovanje: Nakagami ostaja del Hondine družine tudi v prihodnje

Nakagami bo tako tudi v prihodnje "jahal" RC213V, s katerim je v tekočem koledarskem letu kar devetkrat prišel med najboljših deset na dirki, kot najboljši rezultat pa velja peto mesto v Mugellu. "Presrečen sem, da ostajam del ekipe. Pred nami je še kar nekaj izzivov. Smo na dobri poti. Lepo je, da ostajam del Hondine ekipe in LCR-ja. Brez lažne skromnosti lahko ocenim, da smo vsi skupaj v tem letu močno napredovali na številnih področjih. Honda mi je ves čas stala ob strani in to zelo cenim, tako da nisem v nobenem trenutku razmišljal o odhodu. Motocikel je zelo konkurenčen, to je seveda najbolj pomembno," je za uradno stran motoGP dejal Japonec, ki verjame v še boljše čase v letu 2020. Nakagami komaj čaka na podaljšani konec tedna v Motegiju.



Vendarle gre za njegovo domačo dirko. "Tudi oziroma predvsem zato sem na vsak način želel nastopiti v Motegiju in preložil operacijo rame. Nastopil bom in nato v prihodnje odšel na poseg," je še priznal 27-letni Japonec, ki je poškodbo staknil na VN Nizozemske v Assnu. "Gre za podobno težavo z ramo, kot jo je imel Marc Marquez. Po nekaterih napovedih me čaka kar dolg prisilni odmor. A v tem trenutku sem povsem koncentriran na prihajajoči konec tedna, saj v Motegiju želim vrhunski rezultat," je še dejal Nakagami, ki trenutno drži dvanajsto mesto v skupnem seštevku v kraljevem razredu s 74 osvojenimi točkami.