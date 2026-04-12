Sta brata Marquez res tako daleč za Aprilio? Odgovor bo dal Jerez

Prve tri letošnje dirke so postregle s kar nekaj razburljivostmi in presenečenji. Navdušil je zlasti Marco Bezzecchi, saj je dominiral na prvih treh nedeljskih dirkah in daleč za seboj pustil tudi aktualnega prvaka Marca Marqueza, ki ga odlična forma dirkača Aprilie ni presenetila. "Zame to ni presenečenje. Že na testiranjih pred sezono in v zaključku lanskega leta smo videli, kako hiter je Bezzecchi in kako zelo je napredovala Aprilia," razmišlja sedemkratni prvak razreda motoGP.

Italijan, ki je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku, zmagovalni niz vleče že iz lanskega leta. V prejšnji sezoni je namreč dobil zadnji dve dirki v Portimau in Valencii ter je nepremagan že na zadnjih petih nedeljskih dirkah elitnega razreda.

Da je Aprilia postala zares konkurenčna, dokazuje tudi Jorge Martin. Španec, ki je imel v lanski sezoni obilo težav s poškodbami, je na prvih treh dirkah sezone že nabral še enkrat več točk kot v celotni lanski sezoni. Nedeljski dirki v Braziliji in ZDA je končal na drugem mestu, v Goianii je uspeh dopolnil s tretjim mestom na sprintu, v Austinu pa je na sobotni preizkušnji slavil zmago. "To, da sem že po prvih prizoriščih nazaj na stopničkah, je res kar presenetljivo," priznava predlanski prvak.

Še bolj presenetljiva pa je nemoč Ducatija, predvsem bratov Marquez, ki sta bila lansko sezono razred zase, zlasti v prvi polovici sezone. Na prvih dveh nedeljskih dirkah sezone in kar prvih desetih sprinterskih dirkah sta slavila dvojno zmago, letos pa bratoma iz Cervere še ni zares steklo. Starejši Marc je sicer v tej sezoni že stal na odru za zmagovalce, vendar le v soboto. Sprint na Tajskem je končal na drugem mestu, v Braziliji pa je stopil na najvišjo stopničko. Precej slabši izkupiček ima na nedeljskih dirkah, v Buriramu je po predrtju pnevmatike odstopil, v Goianii je bil četrti, v Austinu pa peti. Peti je tudi v skupnem seštevku prvenstva, za vodilnim Bezzecchijem zaostaja za 36 točk.

Marc Marquez je slavil na sprintu v Braziliji, na nedeljske stopničke pa letos še čaka.

Lansko leto sta brata Marquez na prvih treh dirkah skupaj nabrala kar 173 točk, letos pa kar 100 manj - le 73.

Še slabše pa gre mlajšemu Alexu. Na Tajskem ni ciljne črte ugledal ne na sprintu in ne na glavni dirki, v Braziliji je bil na sobotnem sprintu sedmi, dan pozneje pa mesto višje. Stopničkam se je najbolj približal v ameriškem Teksasu, ko je bil na sprinterski dirki četrti, je pa v nedeljo nekoliko pokvaril svoj rezultat in vpisal sedmo mesto. "Imamo približno enake čase krogov kot lani, a tekmeci so naredili korak naprej," priznava lanski podprvak, dirkač Gresinija, ki trenutno zaseda osmo mesto v skupnem seštevku.

Napredek so prikazali tudi pri KTM-u, zlasti njegov prvi zvezdnik Pedro Acosta, ki je letos spremenil miselni pristop in ima po Teksasu skoraj trikrat toliko točk kot jih je po prvih treh dirkah zbral lani. Prišel je tudi do svoje prve zmage, resda zgolj sprinterske, in po prvem dirkaškem koncu tedna prvič v karieri vodil v skupnem seštevku.

Pedro Acosta je letos prišel do svoje prve zmage, sicer sprinterske, in celo vodil v SP.