MotoGP

Dettwiler zapustil oddelek za intenzivno nego in že komunicira z okolico

Kuala Lumpur, 31. 10. 2025 18.34 | Posodobljeno pred eno minuto

Ž.Ž.
Švicarski dirkač razreda moto3 Noah Dettwiler, ki je bil pred dirko za veliko nagrado Malezije udeležen v hudo nesrečo, je slab teden dni po nesreči pri zavesti in začel komunicirati z okolico. Kot so sporočili iz njegove ekipe CIP Green Power, je 20-letnik že zapustil oddelek za intenzivno nego in bil premeščen v zasebno bolnišnico v malezijski prestolnici Kuala Lumpur.

Življenje Noaha Dettwilerja je bilo po trku s Josejem Antoniem Ruedo več dni ogroženo. Potem ko so v sredo iz Malezije prišle prve dobre novice, da je Švicar zunaj smrtne nevarnosti, pa so v petek iz njegove ekipe CIP Green Power sporočili, da se stanje 20-letnika še naprej izboljšuje, saj je njihov dirkač že zapustil oddelek za intenzivno nego.

V ekipi so danes sploh prvič po nesreči z javnostjo delili več informacij o poškodbah Dettwilerja. Kot so zapisali, naj bi njihov dirkač doživel več srčnih zastojev, zaradi katerih je potreboval oživljanje. Veliko škodo so utrpela tudi njegova vranica in pljuča, poleg tega pa ima tudi odprt zlom noge. 

"V oglednem krogu pred dirko je bil Noah Dettwiler udeležen v hudo nesrečo. Po trku je ob stezi potreboval hitro zdravniško pomoč, saj je doživel več srčnih zastojev in so mu nudili oživljanje. Nato je bil s helikopterjem odpeljan v bolnišnico v Kuala Lumpur, kjer so zdravniki izvedli več nujnih operacij, med drugim tudi odstranitev vranice za zaustavitev hude krvavitve in operacijo odprtega zloma noge. Vstavili so mu tudi kateter, da bi nadzorovali intrakranialni tlak. Doživel je tudi hude udarnine pljuč in bil več dni v kritičnem stanju," so iz ekipe CIP Green Power delili prek družbenih omrežij.

 A kot pravijo v moštvu Dettwilerja, se je od srede stanje Švicarja precej izboljšalo; začel je komunicirati z družino in zdravniki ter že zapustil oddelek za intenzivno nego. Z okrevanjem bo nadaljeval v zasebni bolnišnici v Kuala Lumpurju.

Rentgenska slikanja so sicer naknadno pokazala tudi razpoko v vratu, zaradi česar bo moral več tednov nositi vratno opornico, v kratkem pa ga čaka še ena operacija noge.

"Še vedno ni jasno, kdaj se bo lahko vrnil v Švico in ali bo operacija noge izvedena v Maleziji ali po njegovi vrnitvi v domovino," so še zapisali pri CIP Green Power in se obenem vsem vpletenim zdravnikom zahvalili za učinkovito ukrepanje, motociklistični javnosti pa za vsa sporočila podpore.

