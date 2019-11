Stefano Rendina z jasnim ciljem: V naslednji sezoni želimo premagati Marqueza

Zato so se v Bologni odločili, da temu (Marquezovi prevladi, op. p.) naredijo konec že v tekmovalnem obdobju 2020. Tehnični direktor Ducatija Stefano Rendina je namreč v obširnem intervjuju za slovito špansko Marco izpostavil nekaj ključnih dejavnikov, ki so izjemnega Katalonca v zadnjih sezonah prelevili v nedotakljivega vladarja razreda MotoGP, obenem pa je spregovoril tudi o novostih - predvsem tehničnih -, ki naj bi italijansko moštvo povsem približalo osemkratnemu svetovnemu prvaku.



"Raziskujemo, se pogovarjamo in iščemo najboljše mogoče načine za napredek na vseh ravneh. Le tako se bomo že v prihodnji sezoni borili za naslov svetovnega motociklističnega prvaka," je že uvodoma kot iz topa izstrelil Rendina, ki očitno vse težje prenaša prevlado Marca Marqueza v zadnjih sezonah. "Da se razumemo: to, kar počne Marc Marquez, je nekaj, kar bo v prihodnje skorajda nemogoče ponoviti. Zavedamo se, da je naše moštvo v primerjavo z Yamaho ali Hondo v podrejenem položaju, toda kljub vsemu trdno verjamemo, da imamo določene konkurenčne prednosti, ki bi jih v prihodnosti enostavno morali izkoristiti sebi v prid. Šele uvodne dirke v letu 2020 pa bodo pokazale, ali smo bili v pripravah na naslednjo sezono uspešni ali ne," je dejal tehnični direktor Ducatija in nadaljeval: "V čem se skrivajo naše rezerve? V štirih ključnih postavkah, in sicer v aerodinamičnih nastavitvah, zmogljivosti motorja, elektroniki in ne nazadnje sami strategiji. Prepričali smo se v zadnjih letih, da je motor srce slehernega motocikla, toda v Ducatiju nismo bili pozorni na človeški faktor, ki je bil v Hondinem primeru odločilnega pomena. Da, težko mi gre to z ust, a ravno Marquez je bil ta jeziček na tehtnici v boju za vrh. Preveč smo se ukvarjali z nastavitvami in manj z drugimi rečmi, ki niso nič manj pomembne od tehničnih."