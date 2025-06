Steiner ne skriva želj o prevzemu ekipe v MotoGP

Guenther Steiner je bil konec leta 2023 po osmih letih delovanja v Formuli 1 odpuščen s položaja šefa ekipe Haas. Po odhodu je začel intenzivno delati kot televizijski komentator v tem športu. Na Tirolskem rojeni 60-letnik je izdal tudi drugo knjigo o svojem delu v Formuli 1 in je solastnik podjetja za kompozite s sedežem v Severni Karolini. "Trenutno sem brezposeln, a zelo zaposlen," je v ekskluzivnem intervjuju za The Athletic povedal Steiner.

Poročanja v zadnjih tednih so Steinerja povezovala z naložbo v ekipo Tech3, ki nastopa v razredih MotoGP in Moto3. Ekipa v kraljevem razredu dirka od leta 2001 – večinoma v navezi z Yamaho, preden je leta 2019 sklenila partnerstvo z avstrijskim proizvajalcem KTM.

"Steiner je zelo neposredna oseba in mislim, da zelo prijetna oseba za sodelovanje," je Poncharal povedal za TNT in dodal: "Zato trenutno poslušam predlog. Lahko bi prišel kot delničar, kot partner, lahko pa bi tudi kupil celotno ekipo."

Steiner je za The Athletic potrdil pogajanja, a je hkrati poudaril, da je dogovor še daleč od sklenitve. "Preučil sem to, govoril sem s kar nekaj ljudmi. Nočem zanikati. Mislim, neumen bi bil, če bi zanikal, ampak ne, ni končano. Ampak delam na tem. Vse življenje delam na projektih. To je eden od njih, ker se mi MotoGP zdi zelo zanimiv. Poleg tega je to šport, ki ima veliko potenciala za rast, ker je šport fantastičen – dirkanje je precej kul."