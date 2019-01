Številke 69 ne bo uporabljal nihče več: Številka legendarnega Kentucky Kida odhaja v pokoj

"To je velika čast za družino in za Nickyja, da bo njegova dirkaška številka 69 upokojena na dirki v Austinu. Zelo ganljivo in primerno, da bodo to storili na dirki v ZDA, saj so te dirke Nickyju veliko pomenile,"je v uradni izjavi za javnost za spletno stran motogp.com dejal oče Earl Hayden. "Tudi zame bo to poseben in ganljiv trenutek. Tudi sam, ko sem tekmoval, sem uporabljal številko 69 in seveda sem bil ponosen, ko se je Nicky odločil, da bo uporabljal to številko skozi celotno kariero. V imenu celotne družine bi se rad zahvalil vodilnim možem Dorne, ki bodo Nickyju izkazali to čast. Pa ne le to. Omenim naj še ostale stvari, ki so jih naredili, odkar smo ostali brez našega Nickyja in so nam pomagali preživeti te težke čase," še doda oče svetovnega prvaka iz leta 2006.

Kot rečeno, Nicky je edini naslov prvaka med elito osvojil leta 2006, ko je poskrbel za eno največjih presenečenj v moderni eri motociklizma. Na zadnji dirki v Valencii je namreč izkoristil eno redkih napak Valentina Rossijain mu speljal naslov svetovnega prvaka. To je bil tudi zadnji naslov, ki ga je osvojil kakšen ameriški dirkač, ki danes sploh nimajo predstavnika v elitnem motociklističnem razredu.

"Ponosen sem, da vam lahko razkrijem, da bomo dirkaško številko 69 upokojili na dirki za VN Amerik v Austinu. Nicky Haydenje bil ena največjih osebnosti v našem paddocku in izjemna osebnost na in izven dirkališč. V veliko zadovoljstvo mi je, da lahko počastim legendo in prvaka in da bo številka 69 vselej sinonim Nickyja Haydna," pa doda izvršni direktor Dorne Carmelo Ezpeleta.