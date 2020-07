Štirinajsta Balanca: Končno dirkanje, prihaja Jerez

V Balanci tokrat o vzhičenosti ob težko pričakovanem začetku dirkaške sezone v Jerezu. V novicah sta naša komentatorja dirk na VOYO in Kanalu A obdelala nove pogodbe med elito v prihodnji sezoni (Pol Espargaro se bo preselil v tovarniško ekipo Honde, Alex Marquez v satelitsko). Gaber in Boštjan sta se dotaknila tudi koledarja in favoritov. Vzemite si čas in si oglejte zanimivo štirinajsto Balanco.