Stoner kritično o motoGP: Za prvake okronamo inženirje, ne dirkače

V Spielbergu se ta konec tedna odvija velika nagrada Avstrije, ki jo od blizu spremlja tudi nekdanji dirkač Casey Stoner. Avstralska legenda razreda motoGP si je vzela čas za medije in s predstavniki sedme sile delila zlasti svoje nestrinanje z razvojem motociklov in formatom prvenstva. Poudarja, da je uspeh vse bolj odvisen od motocikla in elektronike, vse manj pa od sposobnosti dirkača, kar ostro obsoja.

Casey Stoner ne skriva, da ni preveč navdušen nad smerjo, v katero se premika prvenstvo motoGP. Motocikli so vse hitrejši, toda po njegovem mnenju se dirkači v zadnjih letih preveč zanašajo na elektroniko in premalo na svoje sposobnosti. "Najboljši dirkači na svetu dirkajo z motocikli, ki so za vožnjo najbolj enostavni na svetu. To ni nekaj, kar bi me pritegnilo," je bil do razmer v prvenstvu motoGP kritičen Avstralec. "Elektronika ne sme biti nekaj, na kar se bodo dirkači popolnoma zanašali, saj trenutno za prvaka kronamo inženirje, in ne dirkače. Gremo v smeri vseh napak, ki so se zgodile v formuli ena," je bil še oster.

Legendarni dirkač pravi, da se je razvoj, ki gre v nasprotju z njegovimi željami, začel že leta 2012, ko je bil pri koncu svoje kariere, zdaj pa je vse skupaj šlo še dlje. "Že ko sem jaz testiral nov motocikel tik pred koncem svoje kariere, ob vstopu v ovinek nisem več smel uporabiti sklopke, saj je to 'zmedlo sistem'. Spretnosti in veščine na motociklu pa zdaj sploh niso več pomembne, lahko samo močno zaviraš, vstopiš v ovinek, odpreš ročico za plin in pritisneš gumb, ki zniža motocikel."

Razvoj gre naprej, dirkaške nesreče pa vse hujše

Sam tovrstnih tendenc v razvoju ne razume, saj bolj pripomorejo k udobju dirkačev kot k varnosti, ki se po njegovem mnenju ni prav nič izboljšala - ravno nasprotno.

Casey Stoner je z mediji odkrito spregovoril o svojem pogledu na prvenstvo motoGP. FOTO: Žana Žgavc icon-expand

"Še v lanski sezoni je bila na eni točki zaradi poškodb odsotna skoraj polovica dirkačev. Varneje je, če doživiš 'highside', se nekoliko poškoduješ in doživiš manjši preplah, ki te potem nekoliko drži nazaj, da si malo bolj previden in umirjen. Če pa nimaš ničesar, kar bi te držalo nazaj, česar bi te bilo strah, potem stoodstotno zaupaš in greš na polno, takrat pa se zgodijo slabe stvari. Trenutno lahko dirkači naredijo razliko le na zaviranju in zato tam ogromno tvegajo," razmišlja Stoner. Avstralec opaža, da so tudi dirkaške nesreče hujše, kot so bile kadarkoli prej. "Če dirkaču z elektroniko vzameš nadzor nad zadnjim delom motocikla, izgubi strah pred motociklom, dirka vse bolj na nož in zato se mu lahko pripeti zdrs sprednjega dela motocikla. Pri tem pa se motocikel velikokrat vrne na stezo in videli smo že veliko primerov hudih nesreč. Torej, bolj stabilen, kot bo zadnji del motocikla, več težav se bo pojavljalo na sprednjem delu in pogosteje bomo videli hude nesreče."

Še težje pa razume, zakaj odgovorni možje vztrajajo pri zadani smeri in ne spregledajo, kam to vodi. "Obstaja dovolj informacij in dokazov, ki potrjujejo dejstvo, da se vse odvija v napačno smer. Videli smo že v preteklosti, da takšne spremembe ne delujejo, a vendar gremo proti vsem težavam, s katerimi so se v formuli ena ukvarjali več let. In po mojem mnenju so opravili dobro delo in ustvarili dobro dirkanje in odlično prvenstvo."

Ostro tudi proti 'razvedrilnim dirkam'

Stoner nasprotuje tudi sedanjemu formatu prvenstva, ki vključuje sobotno sprintersko dirko. Verjame, da naporen urnik dirkačem preprečuje, da bi lahko za nedeljsko dirko našli prave nastavitve, kar se pozna tudi v kakovosti dirk. "Že od petka se samo potegujejo za hitre kroge, da bi lahko startali čim bolj spredaj. Ko smo dirkači imeli več časa, smo se lahko osredotočili na to, da smo motocikel pripravili za dirko. To je svetovno prvenstvo, ne bi smeli imeti najprej krajše 'razvedrilne' dirke, ki se točkuje, nato pa še glavno dirko. Ne, je ena glavna dirka in z razlogom je daljša. Trenutno pa se vsi podijo samo za hitrimi krogi in zato tudi na dirki ne morejo ostati drug zraven drugega, saj niso uspeli motocikla nastaviti za dirko."

'Težav z Marcom nima samo Bagnaia, temveč vsi dirkači' Dvakratni prvak razreda motoGP je komentiral tudi trenutno razmerje moči v elitnem razredu. Občuduje zlasti formo Marca Marqueza in meni, da ga takšnega, kot je letos, ne bi uspel premagati niti, če bi se z njim pomeril, ko je bil v svojih najboljših letih. Ključen razlog za uspeh Španca pa vidi v tem, da je dirkal še v času, ko je bilo vse skupaj manj odvisno od elektronike. "Dirkač je še vedno boljši od elektronike; veš, kaj se bo zgodilo z motociklom in to lahko nadzoruješ, veš, kdaj bo motocikel drsel v ovinku, lahko nadzoruješ, kaj se dogaja s pnevmatikami. Teh stvari se novi generaciji dirkačev ni bilo treba naučiti, oni samo odprejo ročico za plin, vse ostalo postorijo inženirji. Tudi če obstaja elektronika, ki prikrije težave, si lahko še vedno spredaj, če te stvari obvladaš," je prepričan.

Odlične predstave Marqueza pa iz prve vrste spremlja njegov moštveni kolega Francesco Bagnaia. Italijan vsaj v prvi polovici sezone ni našel načina, da bi se lahko kosal z vodilnim v svetovnem prvenstvu, kar je opazil tudi Stoner. "Zagotovo je težko sprejeti, ko pride v tvoje moštvo nekdo, kot je Marc, in počne stvari, ki jih nisi pričakoval. Ampak težav z Marcom nima samo Bagnaia, temveč vsi dirkači. V preteklih letih so imeli vsi možnost za zmago na dirki, toda trenutno se zdi, da nihče nima dejanskih možnosti proti njemu, razen če je čudna dirka. Marc svoje delo opravlja odlično in to je Peccu zagotovo težko razumeti," je svoja opažanja delil 39-letnik.

Pasica motoGP VN Avstrije FOTO: 24ur.com icon-expand

Stonerjev povratek v svet motociklizma vse prej kot nemogoč

Stoner ne izključuje možnosti, da bi se kdaj vrnil v dirkaški svet, toda ne v vlogi šefa ekipe. "Funkcija vodje ekipe definitivno ni zame, bi pa rad imel priložnost deliti svoja mnenja. Ni mi pomembno, ali jih upoštevajo ali ne, toda rad bi vsaj delil svoje ideje. Videl sem vse plati dogajanja, razumem stališča inženirjev, razumem stališča proizvajalcev, poznam perspektivo navijačev in razumem tudi, kako je dirkati z motociklom. Zdi se mi, da lahko ponudim veliko," je sklenil Avstralec.