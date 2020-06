Stoner po kritiki Marquezu zdaj še nad Rossija: Žalostno je videti takšnega dirkača v satelitski ekipi

"Žalostno je videti nekoga, ki bi si ga vsakdo želel v svoji ekipi in bi plačal zanj pravo bogastvo, degradirati v satelitsko ekipo," je nadaljeval nekdanji avstralski dirkač. Nato pa je vendarle namenil nekaj vzpodbudnih beseda za Rossija, ki ga z Yamaho čaka vsaj še letošnja sezona, v prihodnji pa se bo najverjetneje preselil k poltovarniški ekipi Petronas Yamaha. "Mislim, da ima Valentino še potencial za nekaj odličnih rezultatov in morda celo zmag. Brez dvoma. Toda žalostno ga je videti, da ni na stopničkah tolikokrat kot v preteklosti," je povedal Stoner.

"Mislim, da če bi šport zapustil malo prej, bi zapustil zapuščino, ki jo bo na nek način še vedno zapustil, čeprav je zdaj precej bolj ranljiv in lahko premagljiv," je za Fox Sport Asia pokomentiral nekdanji dirkač Casey Stoner , ki se je od aktivnega dirkanja za razliko od Rossija poslovil precej prej: star je bil vsega 27 let.

Še enkrat več je moral odgovarjati na njemu zelo pogosto zastavljeno vprašanje: ali bi lahko premagal Marqueza? "Vedno me sprašujejo to, ali bi lahko premagal Marqueza. Na določenih dirkah da. Dovizioso, Lorenzo, Pedrosa ... uspelo jim je. Če so ga premagali drugi, ga lahko tudi jaz. Toda tekom prvenstva se je Marc izkazal za izjemno konstantnega. Odpravil je veliko svojih šibkih točk in zelo težko ga bo premagati," je pojasnil danes 34-letni Avstralec.