Stoner spregovoril o hudih težavah: Več kot leto že nisem dirkal

V pogovoru za podcast Rusty's Garage je Casey Stonerpresenetil svetovno športno javnost z razkritjem o težavah s preutrujenostjo. Sindrom kronične utrujenosti mu preprečuje tudi dirkanje, od katerega se je poslovil lani, ko ni podaljšal pogodbe z ekipo Ducati, kjer je opravljal naloge testnega dirkača.

"Nisem dirkal več kot eno leto," je o dirkah kartinga, ki se jih je prav tako pogosto udeleževal, za Rusty's Garage povedal Stoner. "Nimam energije, da bi to počel. Nimam energije za dirkanje, če bi to počel, potem bi moral ves teden ostati na kavču," je nadaljeval nekdanji član Repsol Honde in Ducatija, ki mu je leta 2011 privozil zadnji naslov prvaka.

'Težko je tudi moji ženi'

"Ne morem početi reči, v katerih zelo uživam,"je nadaljeval Stoner. "Nekaj je bilo frustracij. Z lokom najverjetneje nisem streljal deset mesecev ali več. Zaradi sindroma ne morem biti zdrav in v formi. Težave imam z rebri, moj hrbet je zaradi tega povsem uničen. Moje medvretenčne ploščice že 'puščajo'. Zaradi pritiska na ploščico ven priteče nekaj tekočine, ki povzroči pritisk na živec in mi povzroča krče. Več kot teden mora miniti, dokler lahko spet dvignem kaj težkega."

Težave z omenjenimi bolečinami je imel Stoner sicer že leta 2009, ko je izpustil tri dirke razreda motoGP. Nazadnje smo ga na motociklu videli januarja lani na testiranjih v Sepangu.

"Ravno pred nekaj tedni sem bil na dirkalnem motociklu prvič po tistih lanskih januarskih testiranjih. Za rojstni dan sem bil v Združenih državah Amerike na dogodku Alpinestars. Z nekaj fanti smo se malce vozili. Nismo dirkali ali karkoli podobnega, a posledice so bile dovolj zgovorne. V teh zadnjih nekaj mesecih se je moje stanje z nekaterimi novimi zdravili, ki jih jemljem, izboljševalo, a še vedno nisem blizu povratka na treninge ali temu, da bi lahko karkoli počel. Ravno nasprotno: ves teden sem preživel na kavču oziroma vsaj štiri oziroma pet dni, zaradi tega je težko tudi moji ženi,"je o svoji osebni kalvariji še povedal Stoner.