Stoner svetuje: Manj se trepljajte in več delajte, če želite tekmovati z Marcom

Življenje Caseyja Stonerjaje že nekaj časa povsem umirjeno, žal predvsem zaradi sindroma kronične utrujenosti, ki mu onemogoča vse večje telesne napore, kamor seveda spada tudi dirkanje. Kljub temu je ostal zvest spremljevalec dogajanja v svetovnem motociklističnem prvenstvu, za dnevnik El Mundopa je potegnil črto pod minulo sezono, ki jo je poleg poškodbe Marca Marquezazaznamoval premierni naslov Joana Mira. Stoner je postregel z nekaj odmevnimi izjavami, ki zadevajo tudi vodstvo tekmovanja.

"Izgubilo se je spoštovanje do tekmovanja. Zdaj si vsi v paddocku želijo krvi,"je dejal Stoner."Zame se je vse spremenilo, ko je umrl Marco Simoncelli, oktobra 2011. Naslednji mesec smo bili vsi zelo užaloščeni in se spoštovali, a nato se je leta 2015 v Maleziji vrnila vojna. Potrebovali bi vodjo s trdo roko. Morali bi postaviti stroga pravila za naslednjih deset let in odvzeti moč, ki je trenutno v rokah proizvajalcev in dirkačev, ki so po naravi egoisti. Spremeniti je potrebno še več stvari. Ne razumem denimo tega, da je toliko dirk v Španiji. To se v formuli 1 ne dogaja, to ne spominja na svetovno prvenstvo,"je nadaljeval.

"Letos brez Marca (Marqueza) nihče ni bil v izjemni formi. (Fabio) Quartararo, (Maverick) Vinales in (Andrea) Dovizioso bi lahko osvojjili naslov, a so se izgubili na poti. Presenetilo pa me je, da so se kljub napakam, ki so jih storili, številni dirkači še naprej smejali. Ne razumem, zakaj. V mojem obdobju ni bilo tako. Dirkači so zdaj zelo hitro zadovoljni: zadovoljni so s komentarji, ki jih prejmejo na Instagramu, to, kar se zgodi na stezi, pa se jih ne dotakne preveč. Razen Marca nihče ne dela dovolj. Če bi okreval in bil malce bolj potrpežljiv, potem bi lahko nastopil na polovici dirk, danes pa bi bil prvak. Letos je pokazal, kako močnejši je. Pred padcem v Jerezu je s povratkom (iz ozadja na dirki, op. a.) osmešil vse ostale. Večina trenutnih dirkačev mora za tekmovanje z Marcom več delati in se manj trepljati po rami."

