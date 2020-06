Stoner udaril: Mladi up pri Hondi me ni želel ob sebi

"Brez dvoma bi se boril za naslov, čeprav ne vem, če bi osvojil še enega,"je prepričan Casey Stoner, ki meni, da bi lahko v primeru nadaljevanja kariere osvojil še kakšen naslov več. Dvakratni svetovni prvak je prvi naslov osvojil pod dežnikom Honde (2007), nato pa še veliko bolj zgodovinsko pri Ducatiju (2011), ki ga je popeljal do sploh prvega naslova v elitnem razredu.

Stoner je "čelado na klin" obesil leto po proslavljanju svojega drugega naslova in se nato odločil vrniti kot testni dirkač Honde. Tam je sodeloval tudi z Marcom Marquezom, ki se je v zadnjih sezonah prelevil v serijskega osvajalca naslovov. A s Kataloncem se Stoner več kot očitno ni najbolje ujel.

Mladi up, ki ga 'ni želel'

"Imel sem majhno željo, da bi se vrnil, a ne nujno kot dirkač. Všeč so mi bila testiranja in ta kanček pritiska, da si moral vse postaviti na svoje mesto, užival sem v tem. Dirke niso bile moj najljubši del, pritisk je velik, zato sem takrat, ko sem odšel, začutil svobodo. Čutil sem olajšanje in tega ne pogrešam, pogrešam pa le delo z ekipo," je nadaljeval Stoner in nato "udaril" po Marquezu.

"Najprej sem poskusil pri Hondi, a si me mladi up ni želel ob sebi. Konec sodelovanja z Ducatijem? Oddaljil sem se in čutil, da jim ne morem dati tistega, kar potrebujejo. Včasih dirkači nekaterih stvari ne razumejo, vidijo podatke in mislijo, da je to prava pot, z drugimi dirkači pa se o tem vedno ne pogovarjajo. Neprestano smo se bojevali, da bi storili pravilne poteze za napredek,"pravi 34-letnik po rodu iz Southporta v Queenslandu.

'V motoGP bi si želel ostati dlje'

Stoner očitno še ni rekel zadnje besede in bi se rad v kateri od funkcij spet vrnil v karavano. A za zdaj se ukvarja predvsem s hudimi zdravstvenimi težavami, zaradi katerih je moral povsem opustiti dirkanje, ob vsakem večjem naporu pa potrebuje dolg počitek.

"Za zdaj se osredotočam le na to (težave s kronično utrujenostjo, op. a.) in na mojo družino, nato pa bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost,"je še povedal Stoner. "Če sem iskren, bi si želel v motoGP ostati dlje. Menim, da lahko še veliko dam našemu športu in da lahko pomagam v nekaterih pogledih, lahko predstavim drug pogled. Ne pravim, da bom prišel in popravil vse, a vem, kaj je treba storiti za zmago."