Stoner: Vsi krivijo Marqueza, toda Rossi je bil tisti, ki je začel

Casey Stoner še danes velja za enega izmed najbolj talentiranih motociklističnih dirkačev. Le sezono po tem, ko je s Hondo leta 2011 osvojil svoj drugi naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu, je dirkaško karavano šokiral s svojo upokojitvijo. Vseeno pa se Avstralec še vedno rad spominja svojih dirkaških let.

Casey Stoner in Valentino Rossi FOTO: Profimedia icon-expand

"Bilo mi je težko, mediji in vsi ostali so bili proti meni. Nisem imel ekstrovertiranega karakterja, ki so ga vsi hoteli," priznava. Kljub težavam, ki jih je imel zaradi svoje zadržanosti, ostaja prepričan, da je prav njegov karakter tisti, ki mu je prinesel uspeh, četudi se je s svojimi mnenji nemalokrat zameril dirkaškim navdušencem. Ljubljenec občinstva pa je vedno bil Valentino Rossi, ki je imel, kot trdi Stoner, pod svojim nadzorom tudi medije. "Valentino je bil zelo pomemben za medije. Če so napisali kaj slabega o njem, so se znašli na Rossijevem črnem seznamu, česar si niso smeli privoščiti. Zato so mediji mene imeli za zlikovca," je brez dlake na jeziku za ducatijev podkast spregovoril nekdanji dirkač.

Casey Stoner in Valentino Rossi na VN Malezije leta 2009 FOTO: AP icon-expand

A tekmečevega obnašanja ni hotel posnemati. "Nisem želel slediti njegovim korakom. To je bila njegova osebnost in bila je fantastična za ta šport. Mogoče bi se moral narediti neumnega, toda jaz nisem bil takšen. Nisem iskal pozornosti, želel sem le dirkati." Vseeno pa so se razmerja moči nekoliko spremenila, ko so v elitni razred vstopili on, Jorge Lorenzo in Dani Pedrosa. "Preden smo prišli jaz, Lorenzo in Pedrosa, je Rossi znal stopiti v glavo dirkačem, toda mi, nova generacija, smo poznali njegove trike. Vedeli smo, česa je zmožen," se spominja Avstralec.

Casey Stoner in Valentino Rossi FOTO: AP icon-expand

Spregovoril je tudi o incidentu na stezi v Sepangu leta 2015, ki še vedno deli motociklistično javnost. Iskre so se kresale že pred dirko za VN Malezije, ko je Rossi, vodilni v skupnem seštevku, obtožil takrat 22-letnega Marca Marqueza, da rojaku Lorenzu pomaga v bitki za naslov prvaka. Sovražnost med dirkačema se je še povečala, kot sta Italijan in Španec zadela, incident, po katerem je Marquez zaključil z dirko, pa še danes buri duhove. Rossi je za svojo potezo prejel kazen, zaradi katere je moral zaključno dirko sezone začeti z zadnjega startnega položaja in v skupnem seštevku priznati poraz proti Lorenzu.

