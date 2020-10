Stoner: Žalostno je, da je za Rossija uvrstitev na stopničke kot zmaga

Valentino Rossi si je po solidnem začetku sezone veliko obetal, nato so sledile tri ničle ter še pozitiven test na novi koronavirus.

"Mislim, da je vse odvisno od Valentina. Če še vedno uživa v športu in ima vsaj malce hitrosti, je to genialno. Težko je zlesti v glavo nekoga drugega. Zame je bil, ko sem tekmoval proti njemu, Valentino velik zmagovalec, 'morilec', vse je naredil zato, da bi zmagoval dirke," je o Valentinu Rossiju, za katerega meni, da bi se moral upokojiti že pred časom, v intervjuju za Motorsport.com dejal Avstalec Casey Stoner. "Zdaj je uvrstitev med najboljših pet ali na stopničke za zmagovalce zanj kot zmaga. To je zame žalostno. Vselej je naredil vse, kar se je dalo, da bi zmagoval dirke, danes pa se zdi, da bi težko lahko zmagal," je dejal nekdanji svetovni prvak, ki je v pokoj (v nasprotju z Valentinom) šel zelo mlad. Kariero je zaključil pri vsega 27 letih.

Stoner, ki slovi kot človek brez dlake na jeziku, se je dotaknil tudi letošnjega izjemno izenačenega, nepredvidljivega in zanimivega prvenstva. "Po poškodbi Marca Marqueza je prvenstvo en velik kaos. Točke, ki jih ima trenutno vodilni dirkač (Joan Mir/121 točk po desetih dirkah, op. p.), so neverjetno 'revne'. Vodilni dirkači imajo tako malo točk, ker nihče v karavani ni konsistenten. Zares je vse skupaj kaotično brez Marca. Zanimivo bo videti, če se bo, ko se bo Marc vrnil, vse skupaj vsaj malce normaliziralo," je pojasnil Stoner.