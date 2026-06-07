'Stota zmaga? Izjemen občutek, a jutri je že nov dan'

"Izjemen občutek je, ko se zaveš, da si slavil na 100. dirki v karieri. Nekaj neverjetnega in še posebej zaradi dejstva, da sem pred kratkim precej trpel, toda jutri je že nov dan," je po dirki, ki mu je prinesla novih 25 točk za trenutno peto mesto v skupnem seštevku elitnega razreda MotoGP, s čimer se je približal vodilnemu Marcu Bezzecchiju na 72 točk zaostanka, uvodoma dejal Marc Marquez.
"Lani sem, denimo, užival po vrnitvi na dirkališča, letos pa se zopet soočam s poškodbami in bolečinami. Še vedno čutim posledice po zadnjem padcu, a z veliko dela in železne volje bom prebrodil tudi to obdobje. To zmago posvečam celotni ekipi Ducatija, ki brezpogojno verjame vame," je nadaljeval devetkratni svetovni prvak.
Triintridesetletni Katalonec ne skriva, da se je v madžarski prestolnici v minulih dneh počutil odlično. "Bili smo priča zanimivi dirki. Vsak od nas treh, ki smo dirko končali na zmagovalnem odru, je ubral svojo strategijo. Proti koncu dirke sem čutil precejšnjo utrujenost, a k sreči sem uspel odbiti vse napade tekmecev. Vesel sem, da sem vse dni v Budimpešti kazal konstantne vožnje. To je pomembneje od same zmage," poudarja starejši od bratov Marquez.
Aktualni svetovni prvak priznava, da je bila priprava na dirko za VN Madžarske nekoliko drugačna kot za predhodne preizkušnje.
"Nisem želel riniti z glavo skozi zid in pretiravati v želji po zmagi. Ves čas sem čutil, da imam veliko priložnost za zmago. Zdaj bom imel dobrih 10 dni časa za kakovostno regeneracijo, počitek in nato pripravo za novo preizkušnjo," je na koncu pristavil nenadkriljivi Marc Marquez.
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