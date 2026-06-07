'Stota zmaga? Izjemen občutek, a jutri je že nov dan'

"Izjemen občutek je, ko se zaveš, da si slavil na 100. dirki v karieri. Nekaj neverjetnega in še posebej zaradi dejstva, da sem pred kratkim precej trpel, toda jutri je že nov dan," je po dirki, ki mu je prinesla novih 25 točk za trenutno peto mesto v skupnem seštevku elitnega razreda MotoGP, s čimer se je približal vodilnemu Marcu Bezzecchiju na 72 točk zaostanka, uvodoma dejal Marc Marquez.

"Lani sem, denimo, užival po vrnitvi na dirkališča, letos pa se zopet soočam s poškodbami in bolečinami. Še vedno čutim posledice po zadnjem padcu, a z veliko dela in železne volje bom prebrodil tudi to obdobje. To zmago posvečam celotni ekipi Ducatija, ki brezpogojno verjame vame," je nadaljeval devetkratni svetovni prvak.