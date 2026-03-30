Strašljiv nalet, ki se je na srečo končal 'le' z dvema zlomoma in izpahom

Do prvega padca je prišlo že v uvodnih metrih, ko sta trčila Daniel Holgado in Joe Roberts, že v istem krogu pa je gledalcem dih zastal ob strašljivem množičnem trčenju.
Alberto Ferrandez si je privoščil veliko napako na zaviranju in z veliko hitrostjo priletel v ovinek, pri tem pa trčil v Angela Piquerasa in Filipa Salača. Ob tem so tik za njimi v ločeni nesreči trčili tudi Sergio Garcia, Daniel Munoz, David Alonso in Collin Veijer. Takoj je bilo jasno, da bo dirka za nekaj časa prekinjena z rdečo zastavo.
Kljub grozljivim prizorom so jo dirkači odnesli razmeroma dobro. Zdravniška ekipa je že kmalu po trku sporočila, da so vsi udeleženi dirkači pri zavesti, večina pa se jih je lahko že ob ponovljenem startu usedla na svoje motocikle.
Najslabše jo je odnesel Piqueras, ki ga zaradi zloma stegnenice z izpahom in zloma gležnja čaka dolgo okrevanje. Španec zaenkrat ostaja v bolnišnici, kot so sporočili iz njegove ekipe, pa je že uspešno prestal operacijo.
Poškodoval se je tudi Garcia, staknil je izpah rame, poleg njiju pa je dirkanje predčasno sklenil tudi pretreseni, a nepoškodovani Ferrandez.
Na Tajskem so rdeče luči za dirkače moto2 ugasnile kar trikrat
To je bilo že tretjič letos, da smo na dirki srednjega razreda ugledali rdečo zastavo.
Kar dvakrat je bila dirka prekinjena na Tajskem. Najprej je v tretjem krogu z motocikla grdo vrglo Alonsa, pri čemer je Kolumbijec priletel pod motocikla Salača in Senne Agiusa, na srečo pa so jo vsi trije odnesli brez poškodb.
Že nekaj ovinkov po ponovljenem startu smo nato videli nov grd trk med Garcio in Luco Lunetto. Garcia se je izmaknil poškodbam, Lunetta pa je utrpel zlom golenice in mečnice.
