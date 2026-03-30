Strašljiv nalet, ki se je na srečo končal 'le' z dvema zlomoma in izpahom

Do prvega padca je prišlo že v uvodnih metrih, ko sta trčila Daniel Holgado in Joe Roberts , že v istem krogu pa je gledalcem dih zastal ob strašljivem množičnem trčenju.

Alberto Ferrandez si je privoščil veliko napako na zaviranju in z veliko hitrostjo priletel v ovinek, pri tem pa trčil v Angela Piquerasa in Filipa Salača. Ob tem so tik za njimi v ločeni nesreči trčili tudi Sergio Garcia, Daniel Munoz, David Alonso in Collin Veijer. Takoj je bilo jasno, da bo dirka za nekaj časa prekinjena z rdečo zastavo.

Kljub grozljivim prizorom so jo dirkači odnesli razmeroma dobro. Zdravniška ekipa je že kmalu po trku sporočila, da so vsi udeleženi dirkači pri zavesti, večina pa se jih je lahko že ob ponovljenem startu usedla na svoje motocikle.