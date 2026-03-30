MotoGP

Strašljiv nalet, ki se je na srečo končal 'le' z dvema zlomoma in izpahom

Austin, 30. 03. 2026 17.54 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Trčenje v moto2

Letošnjo sezono razreda moto2 bi težko opisali brez pridevnikov 'kaotična' in 'dramatična', saj smo na treh dirkah videli kar tri prekinitve z rdečo zastavo. Do najhujše nesreče je prišlo prav na zadnji dirki v Austinu, ko je v pesku obležalo kar sedem dirkačev. Strašljivo trčenje se je na srečo končalo brez hujših posledic - eden izmed dirkačev si je zlomil stegnenico in gleženj, drugi pa izpahnil ramo.

Do prvega padca je prišlo že v uvodnih metrih, ko sta trčila Daniel Holgado in Joe Roberts, že v istem krogu pa je gledalcem dih zastal ob strašljivem množičnem trčenju.

Alberto Ferrandez si je privoščil veliko napako na zaviranju in z veliko hitrostjo priletel v ovinek, pri tem pa trčil v Angela Piquerasa in Filipa Salača. Ob tem so tik za njimi v ločeni nesreči trčili tudi Sergio Garcia, Daniel Munoz, David Alonso in Collin Veijer. Takoj je bilo jasno, da bo dirka za nekaj časa prekinjena z rdečo zastavo.

Kljub grozljivim prizorom so jo dirkači odnesli razmeroma dobro. Zdravniška ekipa je že kmalu po trku sporočila, da so vsi udeleženi dirkači pri zavesti, večina pa se jih je lahko že ob ponovljenem startu usedla na svoje motocikle.

Najslabše jo je odnesel Piqueras, ki ga zaradi zloma stegnenice z izpahom in zloma gležnja čaka dolgo okrevanje. Španec zaenkrat ostaja v bolnišnici, kot so sporočili iz njegove ekipe, pa je že uspešno prestal operacijo.

Poškodoval se je tudi Garcia, staknil je izpah rame, poleg njiju pa je dirkanje predčasno sklenil tudi pretreseni, a nepoškodovani Ferrandez.

Na Tajskem so rdeče luči za dirkače moto2 ugasnile kar trikrat

To je bilo že tretjič letos, da smo na dirki srednjega razreda ugledali rdečo zastavo.

Kar dvakrat je bila dirka prekinjena na Tajskem. Najprej je v tretjem krogu z motocikla grdo vrglo Alonsa, pri čemer je Kolumbijec priletel pod motocikla Salača in Senne Agiusa, na srečo pa so jo vsi trije odnesli brez poškodb.

Že nekaj ovinkov po ponovljenem startu smo nato videli nov grd trk med Garcio in Luco Lunetto. Garcia se je izmaknil poškodbam, Lunetta pa je utrpel zlom golenice in mečnice.

moto2 vn združenih držav amerike austin motogp

Najlepša slovenska imena, ki se vračajo: Kako izbrati pravega?
Po 23 letih zakona izvedela presenetljivo resnico: slavna zakonca sta v sorodu
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Spor v palači: Princ William in kraljica Camilla sta se hudo sprla
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Usnjeno krilo, ki ga lahko nosite letošnjo pomlad
Ali kreatin res pomaga pri moči in mišični masi?
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
V enem vikendu zapravil 17.300 evrov: oče sedmih otrok danes priznava svojo največjo napako
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
Triki za lažji prehod na poletni čas
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Razkošni kalifornijski raj z zasebnim živalskim vrtom išče novega lastnika
10 otrok v eni sobi 200 let stare hiše
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Trik za kremne omake brez uporabe smetane
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Rocky 5
Kmetija
Delovna akcija
Priscilla
