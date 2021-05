Superbike danes v novo sezono

Dirke v razredu Superbike bi lahko na nek način enačili z dirkami v elitnem razredu motoGP – gre za dirke z velikimi hitrostmi in atraktivnimi prehitevanji, posledično pa žal tudi s številnimi padci. Zadnja leta v razredu Superbike nastopajo številni dirkači, ki smo jih še pred leti lahko gledali v razredu motoGP, denimo Alvaro Bautista, Scott Redding, Tito Rabatin Stefan Bradl. Ravno tako so se iz razreda Superbike v elitni razred motoGP že preselili mladi talenti, med njimi Cal Crutchlow in Ben Spies.