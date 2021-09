Superbike po tragični soboti ne počiva, danes dve dirki

Na kraj nesreče so takoj prispela medicinska vozila, dirkača pa so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Sevillo. Kljub prizadevanjem zdravstvenega osebja so sporočili, da je Dean Berta Vinales pogledel poškodbam. FIM, Dorna in uprava dirkališča v Jerezu so izrazili najgloblje sožalje družini, prijateljem, ekipi in ljubljenim Berte Vinalesa. Po incidentu so bile vse preostale sobotne aktivnosti v Jerezu odpovedane. A svet motociklizma je kljub številnim podobnim neljubim dogodkom v preteklosti neizprosen. Dirkači v prvenstvu Superbike se bodo že dan pozneje znova morali usesti na svoje motocikle in dirkati novim zmagam naproti.