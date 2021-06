V Misanu na treningih najbolj prepričljiv Rinaldi

To je tretje prizorišče razreda superbike v sezoni, po Španiji in Portugalski so se dirkači preselili v Italijo. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), šestkratni svetovni prvak, je v vodstvu točkovanja v letošnjem boju za naslov najboljšega, zbral je 110 točk, na drugem mestu jih je Turek Toprak Razgatlioglu zbral 75. Na zadnji dirki v Estorilu je eno dirko dobil Scott Redding, drugo pa Rea, na uvodni dirki v Aragonu pa je na obeh slavil izjemni Rea.

Tudi v Italiji je pričakovati, da se bodo za zmago borili trije od omenjenih dirkačev, ki so na začetku sezone pokazali največ, Rea, Razgatlioglu in Redding. Rea je v Misanu zabeležil že osem zmag, nazadnje leta 2019 (zmagal je na obeh dirkah, v kvalifikacijah pa je bil najhitrejši Alvaro Bautista), lani pa dirke na tem prizorišču ni bilo. Morda še tale zanimivost, največjo hitrost na tem dirkališču sta dosegla Bautista in Michele Pirro, 276.9 kilometra na uro, to je bilo leta 2019 v kvalifikacijah pred dirko.

Na petkovih treningih v Misanu na dirkališču, ki ime nosi po Marcu Simoncelliju Rea ni bil v ospredju, v skupnem seštevku dveh prostih treningov je prvo mesto zasedel italijanski dirkač Michael Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati), drugo Alex Lowes, tretji je bil Razgatlioglu, četrti Rea, peti Garrett Gerloff in šesti Redding. Na prvem prostem treningu je bil najhitrejši Razgatlioglu, Rinaldi je bil drugi, Gerloff tretji, na drugem prostem treningu pa je bil v ospredju Rinaldi, z najboljšim časom petkovih preizkušenj (1:34.334), drugi je bil Lowes, tretji Razgatlioglu.

V soboto so na sporedu kvalifikacije ob 11.10, prva dirka pa je na sporedu ob 14. uri, v nedeljo pa sledi še druga dirka za VN Emilije-Romanje, prenose lahko spremljate na VOYO.