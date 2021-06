Rinaldi z zmago izzval serijskega šampiona Reo

Jonathan Rea je večji del sobotne dirke vozil za vodilnim Michaelom Rinaldijem, potem pa naredil napako, ki ga ni stala prav veliko, saj se je ujel brez padca in nadaljeval z dirko, a zasedel tretje mesto. Rinaldi je bil tokrat izjemen, vozil je skorajda brez napak in si zasluženo priboril zmago na uvodni dirki, še bolj pomembno zato, ker je bila pred domačimi navijači v Misanu in tudi zato, ker je bila to njegova prva pri moštvu Ducatija, sicer pa druga v karieri. Drugi je bil Toprak Razgatlioglu, tretji Rea.

Za Reo bo nedeljska dirka pravi izziv, saj v tej sezoni še ni ostal brez zmage. Na uvodni dirki sezone v Španiji je zmagal tako na sobotni, kot na nedeljski dirki, na Portugalskem je slavil enkrat (drugo dirko je dobil Scott Redding), Misano pa je tretje prizorišče v dosedanjem poteku sezone svetovnega prvenstva.

Nedelja ponuja kvalifikacijsko (t.i. "super pole") dirko, ko bo na sporedu ob 11. uri, ob 14. uri pa sledi še glavni dogodek, drugo dirko za VN Emilije-Romanje, vse dogajanje lahko spremljate v prenosu na VOYO.