Suzuki bi rad jedel za isto mizo kot Honda, Ducati in Yamaha

Ekipa Suzuki Ecstar je v Sepangu dan pred začetkom testiranj predstavila motocikel GSX-RR 2020 razreda motoGP za sezono 2020. V boj s favoriziranimi moštvi Honde, Yamahe in Ducatija se Suzuki podaja z dirkačema Joanom Mirom in Alexom Rinsom, ki sta bila del ekipe že v pretekli sezoni.

Sezono 2019, v kateri je Rins Suzukiju zagotovil dve zmagi (Austin in Silverstone), si Suzuki želi še nadgraditi in jesti za skupno mizo kot favorizirane ekipe Honde, Yamahe in Ducatija. V Suzuki trdijo, da so se za novo sezono pripravili s še močnejšim in zmogljivejšim motorjem, ki bo zagotovil večjo končno hitrost na ravninah.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prva dirka sezone bo v Katarju, in sicer 8. marca. Dirkaški konec tedna bomo, tako kot ste zdaj zagotovo že vajeni, prenašali na Kanalu A in VOYO. Ne zamudite.

Barve novega modro-srebrnega motocikla so izbrali po navdihu motocikla Ernsta Degnerja, ki je Suzukiju leta 1962 prinesel prvi naslov Suzukiju, in sicer v razredu 50cc. V tej sezoni bo Suzuki med elito lovil sedmi naslov (po letih 1976, 1977, 1981, 1982, 1993 in 2000). Glavna novost dirkalnika je, da je v celoti konstruiran v Suzuki Racing Company, v oddelku, kjer je japonska znamka vzpostavila večjo avtonomijo in porabo svojih kapacitet. Za razvoj sta skrbela Šiniči Sahara in Ken Kavauči pod budnim nadzorom šefa Suzukija Davideja Brivia.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke