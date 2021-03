'Suzuki je najbolj homogena ekipa v karavani'

Italijan Davide Brivio je velik pečat pustil v razredu motoGP, v katerem je več kot uspešno deloval tako pri Yamahi kot tudi pri Suzukiju. Z Yamaho se je veselil petih posamičnih naslovov, s Suzukijem pa enega. Njegovo mesto pri Suzukiju je zavzel Japonec Šiniči Sahara. Suzuki se je na nepričakovan odhod Brivija takrat odzval preko vodje projekta tovarniškega moštva Sahare, ki je priznal, da je novica "šokantna", vseeno pa je pred prihodnjimi izzivi ostal pozitiven, saj je dobil občutek, da si je z uspešnim sodelavcem pogosto delil poglede na razvoj ekipe in motocikla. Ohranjanje vizije, ki jo je začrtal Brivio, bo po Saharovih ocenah ključno za ohranjanje uspešnega rezultatskega niza tudi v prihodnje. "Suzuki je predolgo časa gradil zgodbo, da bi jo zamajal zgolj odhod enega človeka. Brivio je bil naš veliki vodja, a smo se v teh letih veliko naučili in lahko samostojno delujemo," je zaCorriere Dello Sport prepričan Japonec, ki je med testiranji v Dohi videl veliko dobrega. "Ekipa je odlično delala med tekmovalnim premorom. Tudi naša dirkačaAlex Rins inJoan Mirsta prišla pripravljena na začetek. Testiranja so odkrila, da smo še naprej konkurenčni najboljšim. To je opažanje, ki smo si ga želeli," trdi Sahara, ki je opazil še nekaj. "Suzuki je še naprej zelo homogena ekipa. Naša garaža je enotna in enotno tudi diha. Brez lažne skromnosti lahko zatrdim, da smo najbolj homogeno moštvo v motociklistični karavani. In tu se pri Suzukiju vse začenja. Ponosen sem na ekipo." Sahara je sodelavcem predlagal, naj po testiranjih ostanejo v Katarju ...