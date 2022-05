Suzuki naj bi ob koncu sezone zapustil karavano motoGP

Za zdaj v ekipi Suzukija molčijo. Moštveni že drugi umik iz motoGP (pred tem so zaradi finančnih težav že začasno prekinili sodelovanje med letoma 2012 in 2014, Suzuki se je nato vrnil v MotoGP leta 2015, Maverick Vinales pa je nato dosegel prvo zmago v letu 2017) bi dirkača Joana Mira ter Alexa Rinsa postavilo v položaj, ko bi bila primorana iskati novo ekipo v letu 2023. Za zdaj so za prihodnjo sezono uradno potrjeni le Marc Marquez (Repsol Honda), Francesco Bagnaia (Ducati), Brad Binder (Red Bull KTM) in Franco Morbidelli (Monster Yamaha). Čeprav je Yamaha prepričana, da bo Quartararoja obdržala vsaj še dve leti, to še vedno pomeni, da so na voljo mesta, in sicer eno pri Hondi, eno pri Ducatiju, eno pri KTM-ju in dva sedeža tovarniške ekipe Aprilia.

Oba dirkača sta sicer člana moštva že od svoje krstne sezone, ko sta se pridružila elitnemu razredu, in sicer Rins leta 2017, Mir pa leta 2019. Čeprav brez zmag v lanski sezoni je Mir še vedno zaključil leto na skupnem tretjem mestu svetovnega prvenstva. Zaostal je le za svetovnim prvakom Fabiom Quartararojem (Yamaha) in Bagnaio (Ducati).