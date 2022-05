Mir se poslavlja od odhajajočega Suzukija: Za vedno v mojem srcu

Tudi v tej sezoni Suzukiju ne kaže slabo, po šestih velikih nagradah je četrti Španec Alex Rins z 69 točkami, šesti Joan Mir (56), z 89 točkami je na čelu Francoz Fabio Quartararo (Yamaha). " Nikoli vas ne bom pozabil. Ostajate v mojem srcu do konca mojih dni. Leta pri Suzukiju so zame najbolj plodna motociklistična leta. Ne samo zaradi naslova iz leta 2020. Ste najboljši in vsem iz garaže kot tudi vodstvu, želim vse dobro v naslednjih izzivih ," je med drugim sporočil prvak iz leta 2020 Joan Mir, ki je imel že pripravljeno pogodbo o podaljšanju sodelovanja z ekipo iz Iwate, a je kmalu zatem prišla (dokaj nepričakovana) odločitev o slovesu. "Suzuki končuje s tekmovalnim programom. Vsaj za nekaj čas ," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost ekipe modrih. Čustven ob slovesu ekipe je bil tudi drugi Suzukijev dirkač Alex Rins, ki je prilepil še sliko z VN Amerik v Austinu, ko se je zavihtel na zmagovalni oder.

Lani je Suzuki sicer sklenil novo pogodbo s firmo Dorna, lastnico pravic za motoGP, ki naj bi potekla konec leta 2026. Zaradi neizpolnjenih obvez tako Suzukiju grozi finančna kazen. To ni prvič, da Suzuki zapušča to tekmovanje, že leta 2011 je bilo tako, tudi razlogi so bili podobni kot tokrat. Vrnil se je leta 2015. Posebej uspešno je bilo moštvo v sedemdesetih letih s številnimi naslovi v najmočnejši kategoriji, od Britanca Barryja Sheeneja, Italijanov Marca Lucchinellija in Franca Uncinija do Američanov Kevina Schwantza in Kennyja Robertsa Jr.