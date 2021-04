Suzuki v motoGP vsaj do leta 2026

Tudi letošnji motocikel se je na prvih dirkah v sezoni izkazal za konkurenčnega, Mir in Rins pa v skupnem seštevku zasedata peto oz. sedmo mesto. Naslednja dirka bo na sporedu 2. maja v španskem Jerezu.

Suzuki se je s tem pridružil Yamahi, Ducatiju in KTM, ki so prav tako podpisali dolgoročno pogodbo z vodstvom tekmovanja Dorna za obdobje med 2022 in 2026.

Suzuki je v kraljevem razredu motociklizma debitiral leta 1974 in v njem ostal 37 let. Vrnili so se v sezoni 2015.