Suzuki z Mirom v boj za ubranitev naslova prvaka

Moštvo Suzukija gre v novo sezono, ki je tik pred "vrati", z lepo popotnico. Španec Joan Mirje aktualni svetovni prvak in takšen razplet bi težko napovedali tudi strokovnjaki, ki vedo vse podrobnosti iz sveta motociklizma. A nepredvidljivost je bila draž minule sezone, tudi turbuletne, predvsem zaradi pandemije in številnih organizacijskih sprememb, kar se tiče dirkaškega urnika v sezoni, pa poškodbe Marca Marqueza, ...

V moštvu, za katero bo to že sedma sezona v motoGP konkurenci, za nov cikel dirk v boju za naslov svetovnega prvaka ostaja Španca Mir in Alex Rins, tudi slednji se je v zadnji sezoni izkazal s tretjim mesto v skupnem seštevku točkovanja. Svetovni prvak pa pravi: "Nova sezona bo, kot kaže zelo vzemirljiva, z veliko hitrimi konkurenti. Ne glede na to, da sem lani zmagal, se nimam za favorita v tej sezoni, predvsem zato, ker verjamem, da me čaka še veliko dela in veliki rezultati. Vendar ne glede na vse, v 2021 prihajam kot mož, ki ga je treba premagati in seveda je malce pritiska. Iskreno rečeno, to me ne moti, to je pozitivna stvar, ker mi pritisk daje dodaten zagon, bolj pa, kot da bi me to ustavljalo."

"Znova bo to malce čudna sezona s to pandemijo in vsemi omejitvami, ki se tičejo potovanj, a upam, da se bodo stvari izboljšale ne le za nas, motoGP družino, temveč tudi za naše navijače po svetu. Lani sem zapustil motocikel z dobrimi občutki, omejitve pri razvoju so preprečile velike korake pri izboljšanju, vendar sem prepričan, da so vsi povezani s tem, našli rešitve in naredili nekaj korakov naprej,"je optimističen Mir.