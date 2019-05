Svarilo Lorenzu: Honda ne izključuje niti prekinitve pogodbe

"(Konec sodelovanja, op. a.) To ni odvisno od mene, ne morem spreminjati potrpljenja kakšne ekipe. Vem le to, da imam še dveletno pogodbo. Pomembno je, da se zavedamo, da bo to dolgotrajen proces. Ne bo naravno, kot se je zgodilo v drugih primerih. Vsak majhen napredek nas bo še približal našemu cilju in vsakega je potrebno ceniti tako, kot da gre za majhno zmago. Sčasoma in s kilometri bo vse skupaj bolj pozitivno in se bo izboljšalo. Takšne reči pa name nimajo vpliva. Že sem dal skozi tudi precej težje situacije, ko pa sem se usedel na motocikel, sem pritisnil na gumb 'dirkanje' in kazal enake predstave kot takrat, ko sem bil povsem brez pritiska. Na tej ravni ne verjamem, da lahko takšni dogodki vplivajo na stezi,"je bil izčrpen Lorenzo.

"Ne vem. Ne vem. Vedno lahko slišiš takšne govorice, ko situacija in rezultati niso pozitivni, a osebno nikoli nisem dobil nikakršnega ultimata, z mano o tem niso govorili,"pravi Lorenzo. "Obe strani vesta, da bo s trenutno povezavo dirkač-motocikel težko priti do rezultatov, ki si jih želimo. Potrebovali bomo več časa, ker povezava ni naravna. Potreboval bom več časa, a v nobenem trenutku nisem slišal besede ultimat ali kaj podobnega,"je nadaljeval.

Lorenzo: Potrebovali bomo več časa Španski dirkač se je za madridski časnik že odzval in zatrdil, da ne ve za nikakršen ultimat, je pa priznal, da med njim in novim motociklom ni prišlo do "naravne povezave", zato ocenjuje, da bo za prilagajanje potreboval še nekaj več časa od prvotnih napovedi.

"Honda naj bi razmišljala o tem, da bi ga odstranila z motocikla, če ne bo izboljšal rezultatov. In nihče ne more biti presenečen nad tem, glede na to, kako slabo se je prilagodil na isti motocikel, s katerim (Marc) Marquez vodi,"poroča AS.

Pred dirko za VN Francije v Le Mansu se je Jorge Lorenzo spet znašel na razpotju, piše madridski športni dnevnik AS. Ravno na legendarnem francoskem dirkališču je lani Majorčan izvedel, da ekipa Ducati z njim ne namerava podaljšati pogodbe, nato pa je po izmenjavi obtožb nanizal nekaj najboljših predstav na rdečem motociklu ter zbral tri zmage: v Mugellu, Barceloni in Spielbergu.

Lorenzo pravi, da "naravne povezave" z motociklom nazadnje ni čutil niti pri Ducatiju, je pa optimistično dodal, da ga veseli napredek z zadnjih testiranj, ki jih je sicer zaznamoval tudi njegov padec. "Z novim delom na motociklu, ki sem ga testiral samo jaz, sem lahko malce hitrejši in v ovinke vstopam samozavestneje. Ostalo bodo prinesli kilometri in nadaljnje preizkušanje novih reči," je za AS povedal Lorenzo.

Puigu boleča slovesa niso tuja

Madridski športni časnik dodaja, da tudi Alberto Puig niti za trenutek ne bo okleval, če bo moral sprejeti tako težko odločitev, glede na to, da se je še lani tako hladnokrvno odpovedal Daniju Pedrosi.

"Kljub temu, da je podpisal za to in naslednjo sezono, so petkratnemu prvaku sporočili, da z njimi leta 2020 ne bo sodeloval, če bo še naprej nadaljeval v takšnem slogu, brez dobrih rezultatov in zelo izgubljeno v iskanju idealnega položaja na RC213V in v boju z ergonomijo," poroča AS.

'Pogosto ponavlja, da mu manjka kilometrine'

Rezultati Lorenza v letošnji sezoni so 13. mesto v Katarju, kjer je dvakrat padel že na treningih in nato vseeno dirkal poškodovan, 12. mesto v Argentini, kjer je na štartu nehote prižgal omejevalnik hitrosti in padel na zadnje mesto, odstop v Austinu (okvara motocikla na 10. mestu) in 12. mesto v Jerezu, kjer je bil po pisanju dnevnika AS"povsem neprepoznaven".

"V njegov prid govori nesporna kakovost, ki jo ima v svoji zakladnici, in ki mu je pomagala do osvojitve treh naslovov motoGP in dveh v 250cc. Omeniti velja tudi to, kar sam pogosto ponavlja v analizi svoje situacije, da mu manjka kilometrine zaradi poškodbe desne rame, ki jo je utrpel januarja in zaradi katere je moral izpustiti pomembna testiranja v Sepangu ter tako prišel načet v Katar,"še poroča spletna stran španskega dnevnika.

Na Le Mans ima Lorenzo razen zadnjih sezon sicer lepe spomine, saj je v kraljevem razredu zmagal na petih dirkah, vedno sicer na yamahi. To bo nova priložnost za dokazovanje, saj AS dodaja, da kar nekaj dirkačev podrobno spremlja razvoj dogodkov v garaži slovite ekipe in čaka na priložnost, da bi nekoč nasledili Lorenza. Morda že v naslednji sezoni 2020.