Svetovni prvak Mir: Želja za 2021? Biti boljši v kvalifikacijah

Joan Mir ima za sabo izjemno sezono. V njej je najprej prišel do svojih prvih stopničk, nato do prve zmage, na koncu pa je za češnjo na torti osvojil celo naslov prvaka. Na koncu so si oddahnili tudi pri Suzukiju, pri katerem so kar 20 let čakali na novi naslov v kraljevskem razredu. Mir je izkoristil poškodbo Marca Marqueza in že v svoji drugi sezoni v razredu motoGP postal najboljši.