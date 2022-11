Svetovni prvak motoGP, ki navija za Juventus in obožuje testenine

Po največjem povratku, kar ga je videlo prvenstvo motoGP, je Francesco Bagnaia postal nov svetovni prvak elitnega razreda. In če njegove dosežke iz letošnje sezone že dobro poznamo, pa je Italijan še mnogo več kot nadarjeni dirkač.

Njegov vzdevek je Pecco. Je ime, s katerim ga nazivajo praktično vsi v dirkaškem "paddocku", pa tudi prijatelji in družina. Zasluga pa gre njegovi starejši sestri Caroli (ki je tudi del njegove ekipe v Ducatiju). Ko se je Francesco Bagnaia rodil, je bila Carola stara 20 mesecev in Francesco je bilo zanjo enostavno pretežko izgovoriti. Začela ga je klicati Pecco, vzdevek se je prijel in ga tako spremlja že praktično celo življenje.

Življenjski moto, po katerem živi, je #GoFree, bodi svoboden. Po dirki na Japonskem leta 2016 ga je slišal od lokalne deklice. Zanj pa pomeni, da živi svobodno in brez premišljevanja, da se zabava in prednost daje stvarem, ki jih ima rad. Ena njegovih najljubših jedi so klasične italijanske testenine s paradižnikom in baziliko. Eksperimentiranje in preživljanje časa v kuhinji in kuharskem predpasniku je na splošno eden njegovih najljubših načinov preživljanja prostega časa. Z dekletom, Domizio Castagnini, sta skupaj že šest let in od leta 2019 živita v Pescari. Letos se jima je pridružil nov član, jazbečar Turbo, ki jima krajša dneve, ko ne potujeta po svetu.

Je velik nogometni navdušenec in kot pravi Torinčan pesti stiska za Juventus. Med odraščanjem in preden se je popolnoma posvetil motociklizmu, se je ukvarjal s številnimi športi. Nogomet, košarka, tek, ribarjenje, pa tudi smučanje in deskanje na snegu so bili njegovi najljubši športi v naravi.

Ko ne dirka, se rad sprosti na kavču starih staršev in si pogleda film ali TV serijo. Med njegovimi najljubšimi so Gladiator, Harry Potter, Gospodar prstanov in Vojna zvezd. Kar pa se tiče knjig, najraje v roke vzame avtobiografije športnih zvezd. Zbira športne copate, v svoji zbirki si želi čim več različnih modelov superg čim več različnih proizvajalcev. Obožuje hitrost tako na dveh kot na štirih kolesih. Je velik oboževalec fomule1, kjer pesti stiska za Lewisa Hamiltona.

Zamenjal je kar nekaj številk na svojem motociklu. V mlajših kategorijah je začel s številko 41, s katero je vozil tudi eden njegovih največjih idolov Noriyaki Haga. V prvenstvu moto3 si je izbral 21, ob napredovanju v moto2 jo je zamenjal z 42, leta 2019, ko je prestopil v motoGP, pa si je izbral 63, s katero je osvojil tudi naslov prvaka. Kar nekaj njegovih najboljših prijateljev je dirkačev, predvsem dirkači akademije Valentina Rossija, s katerimi preživi ogromno časa. Skupaj trenirajo na ranču v Tavulii, skupaj so na dirkah in pogosto se družijo tudi v prostem času.

