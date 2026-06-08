'Svetovni prvak ne sme narediti take napake, kazen bi lahko bila še strožja'

"Jasno je, da ko pade ena Aprilia, je druga blizu in statistično nimamo sreče. Jorge Martin se je vsem opravičeval, ampak to je še vedno težko sprejeti. Mislim, da si svetovni prvak ne sme privoščiti take napake. Na napačnem delu steze s sprednjimi zavorami ni ravnal pravilno," je o nesreči dejal šef Aprilie Massimo Rivola.
Čeprav je razlika med prvima v prvenstvu ostala 20 točk, bodo posledice Martinove napake dolgoročne. Na Veliki nagradi Češke bo moral namreč odslužiti kazen dveh podaljšanih krogov. "Če že toliko govorimo o varnosti dirkačev, ne bi imel nič proti, če bi bila kazen še strožja. Prvi ovinek je vedno nevaren in ti fantje povsod tvegajo. Dodatno tveganje je nepotrebno," je še povedal prvi mož italijanske ekipe.
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