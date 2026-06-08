'Svetovni prvak ne sme narediti take napake, kazen bi lahko bila še strožja'

Redko se zgodi, da po MotoGP dirki, ki jo na tleh končajo prvi trije dirkači prvenstva, največ pozornosti ukrade peti na prvenstveni lestvici. A to je moč prvega zvezdnika Marca Marqueza, ki je na Madžarskem slavil 100. zmago v karieri. Kljub temu pa se dan po preizkušnji veliko govori o množičnem trčenju, ki ga je zakuhal Jorge Martin, najboljši dirkač leta 2024.