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MotoGP

'Svetovni prvak ne sme narediti take napake, kazen bi lahko bila še strožja'

Balatonfokajar, 08. 06. 2026 21.28 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Milan Doknić
Trk na dirki za VN Madžarske

Redko se zgodi, da po MotoGP dirki, ki jo na tleh končajo prvi trije dirkači prvenstva, največ pozornosti ukrade peti na prvenstveni lestvici. A to je moč prvega zvezdnika Marca Marqueza, ki je na Madžarskem slavil 100. zmago v karieri. Kljub temu pa se dan po preizkušnji veliko govori o množičnem trčenju, ki ga je zakuhal Jorge Martin, najboljši dirkač leta 2024.

"Jasno je, da ko pade ena Aprilia, je druga blizu in statistično nimamo sreče. Jorge Martin se je vsem opravičeval, ampak to je še vedno težko sprejeti. Mislim, da si svetovni prvak ne sme privoščiti take napake. Na napačnem delu steze s sprednjimi zavorami ni ravnal pravilno," je o nesreči dejal šef Aprilie Massimo Rivola.

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Čeprav je razlika med prvima v prvenstvu ostala 20 točk, bodo posledice Martinove napake dolgoročne. Na Veliki nagradi Češke bo moral namreč odslužiti kazen dveh podaljšanih krogov. "Če že toliko govorimo o varnosti dirkačev, ne bi imel nič proti, če bi bila kazen še strožja. Prvi ovinek je vedno nevaren in ti fantje povsod tvegajo. Dodatno tveganje je nepotrebno," je še povedal prvi mož italijanske ekipe.

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KOMENTARJI1

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.AchiIIeus
08. 06. 2026 21.52
Martin gre po poti rojaka93, vse kaže da bo drugi najbolj osovražen dirkač vseh časov, Aprilia že dviguje roke od njega, kar je logično in pravilno.
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