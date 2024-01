'Ta motocikel je lani osvojil prvenstvo, zagotovo je fantastičen'

Varovanec Valentina Rossija bo v letu 2024 nastopal na motociklu, ki sta ga v lanski sezoni vozila aktualni prvak in podprvak Francesco Bagnaia in Jorge Martin. V svoji tretji sezoni med elito je tretji bil prav Marco Bezzecchi, ki je v letu 2023 dirkal na motociklu GP22, leto prej pa seveda na motociklu GP21. Njegov napredek v lanski sezoni je bil izjemen, saj je bil v svoji prvi sezoni v kraljevskem razredu 14., lani pa je skočil na tretje mesto. Letos bo poskušal biti še boljši z motociklom, ki so ga pri Ducatiju poimenovali GP23.

"Lani sem se naučil delati na najboljši možen način in predvsem časovno učinkovito. Izboljšujem svoj stil vožnje, predvsem pri upravljanju pnevmatik in zaviranju. S tem sem zelo zadovoljen. V primerjavi z lanskim letom imam tudi več izkušenj. Kot vedno v športu in še posebno v motoGP-ju, moraš napredovati. Ne smem počivati, ampak moram nadaljevati z delom," je ob predstavitvi motocikla za sezono 2024 dejal tradicionalno nasmejani Bezzecchi.