Ta teden bo na VOYO motociklistično obarvan

Na Japonsko, kjer dirkače najelitnejšega razreda čaka 17. tekmovalni vikend sezone, se Marc Marquez podaja s 512 točkami v skupnem seštevku. Na drugem mestu jih ima 182 manj njegov brat Alex Marquez, prvak iz let 2022 in 2023 Francesco Bagnaia pa jih ima 275 manj.
V razredu Superbike po devetih dirkaških vikendih v skupnem seštevku vodi Toprak Razgatlioglu, medtem ko Italijan Nicolo Bulega na drugem mestu za vodilnim Turkom zaostaja 39 točk. Daleč za vodilnima je na tretjem mestu z 260 točkami Danilo Petrucci. Dirkači se ta vikend selijo v Aragonijo.
Športni prenosi na VOYO v tem tednu:
petek, 26. 9. - nedelja, 28. 9. - MotoGP: VN Japonske
sobota, 27. 9. - nedelja, 28. 9. - Superbike Aragonija
