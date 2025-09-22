Svetli način
MotoGP

Ta teden bo na VOYO motociklistično obarvan

Ljubljana, 22. 09. 2025 16.51 | Posodobljeno pred eno minuto

Ta konec tedna bodo ponovno na delu dirkači razreda MotoGP, prav tako pa tudi dirkači razreda Superbike. Marc Marquez lahko na Japonskem že osvoji naslov svetovnega prvaka, medtem ko bo v Aragoniji v vlogi glavnega favorita znova Turek Toprak Razgatlioglu.

Na Japonsko, kjer dirkače najelitnejšega razreda čaka 17. tekmovalni vikend sezone, se Marc Marquez podaja s 512 točkami v skupnem seštevku. Na drugem mestu jih ima 182 manj njegov brat Alex Marquez, prvak iz let 2022 in 2023 Francesco Bagnaia pa jih ima 275 manj.

V razredu Superbike po devetih dirkaških vikendih v skupnem seštevku vodi Toprak Razgatlioglu, medtem ko Italijan Nicolo Bulega na drugem mestu za vodilnim Turkom zaostaja 39 točk. Daleč za vodilnima je na tretjem mestu z 260 točkami Danilo Petrucci. Dirkači se ta vikend selijo v Aragonijo. 

Superbike na VOYO
Superbike na VOYO FOTO: VOYO

Športni prenosi na VOYO v tem tednu:

petek, 26. 9. - nedelja, 28. 9. - MotoGP: VN Japonske

sobota, 27. 9. - nedelja, 28. 9. - Superbike Aragonija

