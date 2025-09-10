Ta teden na VOYO: Marquez v Misanu še ne bo postal prvak

V San Marino, kjer dirkače najelitnejšega razreda čaka 16. tekmovalni vikend sezone, se Marc Marquez podaja s 487 točkami v skupnem seštevku. Na drugem mestu jih ima 182 manj njegov brat Alex Marquez, prvak iz let 2022 in 2023 Francesco Bagnaia pa jih ima natanko 250 manj.
"Če sem se na stezi v Barceloni vedno mučil in to ni moje priljubljeno prizorišče, pa je druga pesem z Misanom. Tu sem se vedno dobro počutil in pričakujem lep dirkaški vikend. Seveda bom napadal obe zmagi, se pa bo nekaj gotovo vprašalo tudi konkurenco," je o prihajajočem prizorišču dejal Marquez.
