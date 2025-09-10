Ta teden na VOYO: Marquez v Misanu še ne bo postal prvak

V San Marino, kjer dirkače najelitnejšega razreda čaka 16. tekmovalni vikend sezone, se Marc Marquez podaja s 487 točkami v skupnem seštevku. Na drugem mestu jih ima 182 manj njegov brat Alex Marquez , prvak iz let 2022 in 2023 Francesco Bagnaia pa jih ima natanko 250 manj.

"Če sem se na stezi v Barceloni vedno mučil in to ni moje priljubljeno prizorišče, pa je druga pesem z Misanom. Tu sem se vedno dobro počutil in pričakujem lep dirkaški vikend. Seveda bom napadal obe zmagi, se pa bo nekaj gotovo vprašalo tudi konkurenco," je o prihajajočem prizorišču dejal Marquez.