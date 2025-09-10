Svetli način
MotoGP

Ta teden na VOYO: Marquez v Misanu še ne bo postal prvak

Misano, 10. 09. 2025 12.00 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
0

Ta konec tedna bodo ponovno na delu dirkači razreda motoGP. Glede na dominacijo Marca Marqueza se je zdelo, da bo naslov svetovnega prvaka osvojil že čez nekaj dni v Misanu, Alex Marquez pa je s slavjem v Barceloni prekrižal načrte svojega brata.

Marc Marquez
Marc Marquez FOTO: MotoGP

V San Marino, kjer dirkače najelitnejšega razreda čaka 16. tekmovalni vikend sezone, se Marc Marquez podaja s 487 točkami v skupnem seštevku. Na drugem mestu jih ima 182 manj njegov brat Alex Marquez, prvak iz let 2022 in 2023 Francesco Bagnaia pa jih ima natanko 250 manj.

"Če sem se na stezi v Barceloni vedno mučil in to ni moje priljubljeno prizorišče, pa je druga pesem z Misanom. Tu sem se vedno dobro počutil in pričakujem lep dirkaški vikend. Seveda bom napadal obe zmagi, se pa bo nekaj gotovo vprašalo tudi konkurenco," je o prihajajočem prizorišču dejal Marquez.

Razpored dirk - VN San Marina
Razpored dirk - VN San Marina FOTO: VOYO

Športni prenosi na VOYO v tem tednu:

petek, 12. 9. - nedelja, 14. 9. – motoGP: VN San Marina

VN San Marina
VN San Marina FOTO: 24ur.com
voyo motogp marc marquez vn san marina misano
