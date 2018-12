Tako se poslovi od legende: Pedrosi poklonili kar dva motocikla

Tokratni "Thanks Day", kot vsakoletni dogodek imenujejo pri Hondi, je bil v veliki meri posvečen Daniju Pedrosi, za katerega je bila pravkar končana sezona razreda motoGP njegova zadnja v karieri. 33-letnik iz katalonskega Sabadella se zdaj seli k ekipi KTM, kjer bo opravljal naloge tesnega dirkača, a odgovorni pri sloviti japonski tovarni so se želeli od zvestega člana ekipe posloviti, kot se spodobi.

Pedrosi so podarili njegov motocikel iz zadnje sezone v razredu motoGP, morda še bolj pa ga je ganil stari motocikel RS250RW, s katerim je bil dvakrat svetovni prvak razreda 250cc med letoma 2004 in 2005. Predala sta mu ga direktor HRC Tecuhiro Kuvatain predsednik Honde Takahiro Hačigo in se na ta način poklonila dirkaču, ki je s Hondo tudi debitiral med profesionalci leta 2001 in skupno osvojil tri naslove prvaka in ravno toliko naslovov podprvaka.

Pedrosa: Malce je žalostno

"Čustva, seveda. Videl sem moje stare motocikle iz (razredov, op. a.) 125 in 250. Videl sem veliko delavcev HRC, ki jih poznam že dolgo. Ker vem, da je to zadnji dan, je malce žalostno, toda glavna tribuna je polna počutim se zelo dobro,"je zbrane z mikrofonom v roki nagovoril Pedrosa.

Kataloncu so pri Hondi tudi omogočili, da bo lahko motocikle KTM začel preizkušati veliko prej, kot bi mu to sicer dovoljevala še veljavna pogodba s Hondo. Prvič naj bi na motocikel avstrijske tovarne sedel 18. in 19. decembra, je zatrdil izvršni direktor KTM Stefan Pierer.

'Prišli smo do pravičnega dogovora'

"Še pred božičem (bo Pedrosa debitiral, op. a.) in ne le na februarskih testih IRTA v Maleziji. Dogovorili smo se, da novembra ne bo testiral. Toda zdaj smo prišli do pravičnega dogovora s Hondo. Prost je. Res me zanima, kaj se bo zgodilo na teh testiranjih," je poln pričakovanj Pierer.

Svetovnega prvaka razreda motoGP Marca Marquezazaradi nedavne operacije ni bilo, trenutno pa dobro okreva v domači oskrbi. Hondina dirkač s št. 93 pa je vsem zbranim zatrdil, da se bo vrnil "hitro in še močnejši".

