'Takšnega, kot je Rossi, ni na svetu'

Valentino Rossi se veliko časa zadržuje na svojem moto ranču VR46 v Tavulliji, tja je ob koncu tekmovalne sezone povabil prijatelje in organiziral dirko 100 kilometrov prvakov. Med povabljenimi je bil tudi član njegove akademije VR46 Francesco Bagnaia. Mladenič, ki je aktualni svetovni prvak v razredu moto2 in je naslov osvojil kot član moštva VR46 Racing Team, se v novi sezoni seli v razred motoGP in moštvo Pramac Ducati.

Seveda je 21-letni italijanski mladenič pogosto na stezi skupaj s Rossijem in z izbranimi besedami govori o italijanski legendi: "Na testiranjih sem bil vznemirjen, ko sva bila skupaj na stezi in sem bolj razmišljal o tem kot o vožnji. Odraščal sem v času mita o Valentinu. Bil sem rojen leta 1997, v letu, ko je prvič osvojil naslov svetovnega prvaka. Nekaj neverjetnega je, da sem lahko tekmoval z njim in ostalimi dirkači, ki sem jih pred tem gledal le na televiziji."

"Deliti progo z njim je zato nekaj čudovitega. Vendar ne zahtevajte, da postanem novi Valentino. Lahko se mu poskušam približati, vendar takšnega, kot je on, ni na svetu,"je še dejal Bagnaia o kar že legendarnem Rossiju za Gazzetto dello Sport. Da dirkaški Doktor ne more brez motorja in adrenalina, pa je jasno tudi po objavi posnetkov vožnje na ranču na Instagramu.