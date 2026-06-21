Marco Bezzecchi posledično ne bo imel pravice nastopa na današnji glavni dirki za VN Češke v Brnu. "Rad bi se v prvi vrsti opravičil delavcu in nato celotni skupnosti MotoGP. Zavedam se, da njihovo delo ni enostavno, in vem koliko truda vlagajo, da nam dirkačem zagotavljajo varnost na dirkališču. Takšno vedenje je nedopustno in neopravičljivo," je po prespani noči dejal vodilni dirkač svetovnega prvenstva elitnega motociklističnega razreda.
To je nov udarec za Bezzecchijeve upe po prvem naslovu svetovnega prvaka, potem ko mu ni uspelo končati dirke že pred dvema tednoma na VN Madžarske, ko ga je že v prvem ovinku s steze spravil moštveni sotekmovalec iz Aprilie Jorge Martin. Ta bo danes moral odslužiti kazen za omenjeni prekršek, moral bo namreč prevoziti dva daljša kroga.
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