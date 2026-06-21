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MotoGP

'Takšno vedenje je nedopustno in neopravičljivo'

Brno, 21. 06. 2026 09.37 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
A.V.
Marco Bezzecchi

Vodilni dirkač svetovnega prvenstva elitnega razreda MotoGP Marco Bezzecchi se je opravičil zaradi sobotnega incidenta po padcu na sprint dirki, ko se je v pobalinskem slogu fizično spravil nad ne krivega ne dolžnega delavca ob stezi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Marco Bezzecchi posledično ne bo imel pravice nastopa na današnji glavni dirki za VN Češke v Brnu. "Rad bi se v prvi vrsti opravičil delavcu in nato celotni skupnosti MotoGP. Zavedam se, da njihovo delo ni enostavno, in vem koliko truda vlagajo, da nam dirkačem zagotavljajo varnost na dirkališču. Takšno vedenje je nedopustno in neopravičljivo," je po prespani noči dejal vodilni dirkač svetovnega prvenstva elitnega motociklističnega razreda.  

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To je nov udarec za Bezzecchijeve upe po prvem naslovu svetovnega prvaka, potem ko mu ni uspelo končati dirke že pred dvema tednoma na VN Madžarske, ko ga je že v prvem ovinku s steze spravil moštveni sotekmovalec iz Aprilie Jorge Martin. Ta bo danes moral odslužiti kazen za omenjeni prekršek, moral bo namreč prevoziti dva daljša kroga.

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KOMENTARJI3

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3tmb
21. 06. 2026 12.07
Škoda, ni delavec nazaj nokavtiral tega prepotentnega malinovca.
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+1
1 0
prost1
21. 06. 2026 11.22
Lepa gesta Bezzecchia. Vidi se, da mu je zelo žal za storjeno napako v afektu polnem adrenalina, jeze in frustracije.
Odgovori
+0
4 4
The T3chnics
21. 06. 2026 12.00
Ja, to je ta italjanski sindrom, ki so ga kazali Ventino Rossi, Romano Fenati in zdaj Marco Bezzecchi.
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+0
1 1
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