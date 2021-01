Talentirani dirkač razreda moto3 v hudi prometni nesreči odnesel celo kožo

Razlog za hudo nesrečo je bil trk s tovornjakom, ki naj bi prečkal črto in zapeljal na nasprotni vozni pas. 17-letni dirkač razreda moto3 Deniz Oncu, njegov brat dvojček Can Oncu in prijatelj, ki je upravljal vozilo, so jo odnesli brez hujših poškodb. Vse tri so prepeljali v bolnišnico, a že po nekaj urah so lahko odšli domov. Še najslabše jo je odnesel Can Oncu, ki si je poškodoval desno roko.

"Hitro sem bil obveščen o prometni nesreči in nekaj ur zatem sem prek videoklica govoril s Canom. Res je šlo za čudež," je vse skupaj opisal direktor ekipe Cana Oncuja Manuel Puccetti. "Naš dirkač je miren, toda pretresen zaradi tega, kar se je zgodilo, jasno. Uspelo mi je narisati nasmešek na njegov obraz, ko sem mu rekel, da je danes tako, kot da bi osvojil prvenstvo, in da mu bomo od aprila dalje pomagali osvojiti novo," je še dodal Puccetti, vodja ekipe Kawasaki Puccetti WSS, za katero vozi starejši brat Deniza Oncuja, Can Oncu, sicer prav tako nekdanji dirkač razreda moto3.