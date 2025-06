Tardozzi jezno nad navijače, ki so žvižgali Marcu: Utihnite, rdeč je!

Italijanski pristaši motociklizma Marcu Marquezu ne pripravijo najlepšega sprejema na domačih dirkah. A Španec se je na provokacije in sovražne žvižge že navadil, kvečjemu ga te le dodatno podžgejo in motivirajo.

Žvižganja je bil deležen tudi tokrat, ti so se najbolj jasno slišali med njegovo izjavo po sprinterski dirki, a Marquez jim ni posvečal veliko pozornosti. "Bil je aplavz in bili so tudi žvižgi. Upam le, da so tisti, ki so ploskali, uživali v mojem povratku po slabem startu, saj je to tisto, kar je najlepše v našem športu," gest navijačev ni želel podrobneje komentirati.